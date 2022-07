A inicios de abril, Jely Reátegui alistó sus maletas y se enrumbó a Estados Unidos con la visión de poder buscar mayores oportunidades en su carrera actoral. Ya instalada en Nueva York, la intérprete recibió la llamada de Xanaxtasia (Diego Muñóz), un personaje que es toda una celebridad en redes sociales por interpretar a una drag queen.

De esta manera, Jely aceptó formar parte del proyecto “La verdad de Xanaxtasia”, una producción peruana que cuenta la historia de la popular drag queen.

La cinta ya se encuentra disponible de manera virtual en Joinnus desde el 14 de julio y, a propósito de ello, la actriz ha develado detalles del personaje al que dio vida.

El personaje de Jely: una periodista de espectáculos

La intérprete de “Soltera codiciada” contó que viajó a Perú exclusivamente para las grabaciones del documental y que luego retornó a la Gran Manzana. Sobre su personaje, Jely dijo a Infobae que “ es una fusión entre Magaly Medina, Mónica Chang y el cliché de una periodista de espectáculos ”.

“Me dieron la oportunidad de burlarme de ese tipo de personaje, y yo feliz. Me divertí mucho”, sostuvo.

Asimismo, se animó a develar cómo era la personalidad de su personaje. Jely indicó: “ El cliché de periodista de espectáculo es morbosa, con lengua ácida ”.

PUEDES VER: Jely Reátegui y la Chola Chabuca en nuevo videoclip de Kanaku y el Tigre

Jely Reátegui interpreta a una periodista de espectáculos en "La verdad de Xanaxtasia". Foto: captura YouTube

Sinopsis de “La verdad de Xanaxtasia”

La cinta peruana es un falso documental a modo de parodia sobre la vida de Xanaxtasia, una desinhibida drag queen e ícono de la comunidad LGBTIQ+.

La historia contará, de manera ácida y sarcástica, la niñez y situaciones familiares de la protagonista, así como su incursión al mundo del espectáculo y sus amoríos.

La producción tiene en su reparto a conocidos personajes como: Jely Reategui, Carlos Carlín, Renzo Schuller, Gisella Ponce de León, Fiorella Rodriguez, Mónica Torres, Jaime Choca Mandros, Anaí Padilla, Zagaladas, Maykol Show, Javiera Arnillas, TontaQueen, Percy Pls, Salandela, BlackVelour, Koky Belaunde y Marina Kapoor.

Jely Reátegui detalla cómo subsiste en Nueva York

Ni desde Nueva York se salvan de ella. La actriz Jely Reátegui dio a conocer que se iría a vivir a la Gran Manzana y soprendió al revelar que debía “guardar pan para mayo”, pues el coste de vida en esa ciudad es bastante caro.

“La mitad de mi maleta está llena de chocolates que es todo lo que comeré hasta que me paguen algún día porque en NY no puedo estar cantando la canción del canje canje y todo es carazo como la p** pero igual me doy palmadita en el hombro porque le estoy metiendo todo el más flow 2 a la vida”, escribió por medio de un estado de Instagram.