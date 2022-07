Janet Barboza y el cirujano Steve Díaz: ¿cómo empezó el enfrentamiento entre ambos?

Janet Barboza y el cirujano Steve Díaz se encuentran en una mediática disputa desde que el recurrente doctor de “América hoy” fue invitado por otro canal y visitó el set de “Amor y fuego”, situación que, al parecer, no fue del agrado de la conductora, quien no dudó en arremeter contra él.

Sin embargo, el médico no se quedó de brazos cruzados y salió con todo a defender su trabajo como especialista de belleza. Así, le mandó un contundente mensaje a la presentadora de América Televisión.

¿Cómo inició esta pelea?

El pasado 7 de julio, Janet Barboza sorprendió a todos los televidentes al hacer un peculiar comentario mientras presentaba a un nuevo doctor para que hable sobre las cirugías estéticas en el magazine que conduce.

Siguiendo esta línea, la ‘Rulitos’ aprovechó para compartir su fastidio, pues asegura que muchos hablan como especialistas, pero solo son esteticistas. “Que gusto tener un profesional, un cirujano, un médico y no un esteticista ”, fue el comentario con el que desató asombro entre sus compañeros.

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. “Hay esteticistas que se hacen pasar por médicos, y opinan como si fueran cirujanos y no, no se dejen engañar , el doctor Ruiz sí hace su trabajo”, agregó.

La respuesta de Steve Díaz

Por su parte, Steve Díaz dijo no hacer caso a los comentarios negativos, ya que la larga lista de pacientes que tiene son prueba suficiente del buen trabajo que realiza a diario.

De igual forma, le preguntaron sobre qué tratamiento le ofrecería a la figura de América TV, a lo que él respondió que no le permitiría ingresar a su clínica porque podría dañar su imagen como profesional de belleza.