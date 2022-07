Greissy Ortega: ¿cuál es la situación de la hermana de Milena tras intentar ingresar a EE. UU.?

Greissy Ortega sorprendió a propios y extraños al dar a conocer que dejaría Perú de la noche a la mañana para enrumbarse a Estados Unidos. Mucho se especuló sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión; sin embargo, pronto se supo que fue para buscar nuevas oportunidades de trabajo para ella y su familia.

La hermana de Milena Zárate se encontraba afrontando un cuadro depresivo tras su cirugía bariátrica. A raíz de ello, la venía pasando muy mal en casa, sobre todo porque se encontraba desempleada. Por ello, quiso dejar su sufrimiento atrás y buscar esperanza para los suyos.

Sus ganas de volver a reunirse con su esposo, quien reside en EE. UU. trabajando en un supermercado como indocumentado, pudieron más y fue así que Greissy Ortega intentó, contra todo pronóstico, viajar junto con sus niños a la nación de Joe Biden.

PUEDES VER: Greissy Ortega relata su experiencia cruzando la frontera hacia Estados Unidos

Greissy Ortega intentó cruzar la frontera hacia EE. UU.

Varios días después de su partida, el 15 de julio, el programa “Amor y fuego” emitió nueva información sobre el paradero de la hermana de Milena Zárate. El espacio televisivo reveló que no pudo ingresar al país extranjero por presentar problemas con Migraciones.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero. Tengo tres bocas que alimentar. Es difícil”, lamentó en enlace con “Amor y fuego”. “Ahorita estoy en México. A mí me han devuelto del lado por donde iba a ingresar porque casi todos los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor”, aseguró la exanimadora infantil en otro momento.

Además, reveló el motivo por el que no aceptaron su ingreso a Estados Unidos. “No tenía algunos trámites que ellos necesitaban para que me dejaran ingresar”, recalcó.

Greissy Ortega volverá a intentar cruzar la frontera

No se amilana. Pese a que vivió toda una odisea intentando cruzar la frontera de Estados Unidos por no contar con los documentos requeridos, Greissy Ortega precisó que no se rendirá y que seguirá intentando reencontrarse con su pareja, Ítalo Villaseca.

“Voy a tomar fuerzas para volver a intentarlo. No es fácil, pero nada me detiene. Voy a seguir insistiendo hasta cruzar la frontera”, sostuvo para “Amor y fuego”.

Rodrigo González y Gigi Mitre evidenciaron su consternación al escuchar que Greissy Ortega y sus hijos volverían a intentar cruzar la frontera de Estados Unidos. Los presentadores, entonces, hablaron de la situación que viven las personas indocumentadas en el país norteamericano.

Acto seguido, aconsejaron a la hermana de Milena Zárate analizar su decisión, pues esta involucraría poner en riesgo la integridad de sus descendientes.

¿Dónde está viviendo Greyssi actualmente?

En estos días, la bailarina se encuentra alojada en una pequeña habitación de hotel junto con sus tres pequeños en Cancún, México.

“No nos queda de otra. Sabemos que de repente es muy riesgoso, pero si uno no arriesga no gana. Quizá le faltamos el respeto a las autoridades, pero es eso o que nuestros hijos se mueran de hambre”, dijo con evidente pesar la colombiana antes de despedirse de la llamada con “Amor y fuego”.