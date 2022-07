Se confiesa. Daniela Darcourt participó en una extensa entrevista para el programa digital “Preguntas que arden” y sorprendió al revelar algunos detalles de su vida sentimental.

La intérprete de “Señor Mentira” confesó que en el pasado ha tenido relaciones en las que han traicionado su confianza. Además, aceptó que ya está lista para volver a creer en el amor.

Daniela Darcourt revela malas experiencias en el amor

Daniela Darcourt se presentó en el canal “Soy Gianotti”, conducido por el actor Christopher Gianotti, y se atrevió a contar algunos detalles sobre su vida amorosa.

Según la salsera, ha tenido varias malas experiencias con algunas de sus exparejas.

“Me han tratado malísimo, me han engañado en mi cara, soy bien coj... cuando me enamoro , soy muy romántica hasta cierto punto de cegarme y ahí es donde uno comete muchos errores. Romantizas tanto tu relación que idealizas muchas cosas. Y cuando uno espera y no recibe lo que quisiera, también la pasa mal”, acotó.

Daniela se siente lista para volver a amar

Pese a las malas experiencias en el pasado, Daniela Darcourt dejó en claro que está lista para volver a creer en el amor y darse una nueva oportunidad.

“Hoy por hoy, estoy sana y estoy lista para realmente estar con alguien y quererlo mucho, que no pague mis errores. Estoy lista para demostrarle que todavía creo en un amor sano, que quiere complementar al otro”, expresó la actual jurado de “La Voz Perú”.