Daniela Darcourt: ¿quién sería el cantante que engañó a la salsera al negarle que tenía una hija?

En los últimos días, Daniela Darcourt sorprendió al contar un triste pasaje de su vida sentimental. La salsera reveló que vivió un romance con un cantante extranjero, pero que llegó a su fin porque este le negó que tenía una hija.

“Era plena pandemia, fue, pasó, se dio, lo consiguió (el que esté con ella) y me hizo la peor canallada que puede hacer un hombre en su vida, al menos para mí (...) Me negó a su hija. Imagínate el grado de decepción”, detalló en conversación con Christopher Gianotti en su canal de YouTube.

¿Quién podría ser el cantante que le rompió el corazón a Daniela Darcourt?

Si bien Daniela Darcourt no dio el nombre del ‘galán’ en cuestión, según las fechas (ya que era una relación a distancia) y algunos detalles que contó con anterioridad, podría tratarse del cantante venezolano Jisa.

“Conocer a alguien a distancia sí se puede, pero es un sacrificio. Hay sentimientos que uno no sabía que tenía. Yo le había cerrado las puertas al amor después del episodio con mi expareja, pero alguien puso el pie y se presentó. Compartimos muchas cosas en común hasta el nombre” , le contó a Magaly Medina en mayo del 2021.

Asimismo, ambos trabajaron en un proyecto juntos e interpretaron el tema “Duele quererte”.

¿Quién es Jisa?

Daniel Alejandro Jiménez Sánchez es el nombre real del intérprete venezolano conocido como ‘Jisa’, apelativo que nació al juntar las primeras sílabas de sus apellidos, según explicó.

El cantante tiene más de 54.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte muchos detalles de su vida con sus seguidores.

En el 2021, se convirtió en padre de una tierna niña que luce incansablemente en redes sociales.

Jisa es un cantante venezolano que, en su momento, habría tenido un romance con Daniela Darcourt. Foto: Jisa/Instagram

¿Cómo se conocieron Daniela Darcourt y el artista extranjero que le rompió el corazón?

“Fue una persona que conocí por intermedio de otra persona, escuché en los estados de un amigo la canción de este señor y dije: ‘Qué bonito canta, quién es’. Fue por abril más o menos”, reveló al inicio Daniela Darcourt en una entrevista con Christopher Gianotti.

“Comenzamos a hablar por redes, me comentaba mis historias. Nació una conversación breve, yo vivía mi vida normal, porque lo que menos tenía en la cabeza era intentar algo con alguien. Pasó mes y medio, me volvió a hablar para hacer algo juntos, y yo normal porque era música, intercambiamos números, correos, empezamos a hablar más seguido hasta que me dijo: ‘¿Seguiremos siendo amiguitos?’”, agregó.