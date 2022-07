Pablo Ramírez, expareja de la ‘Chola’ Puca, le pide perdón por ofenderla: “Me equivoqué”

¡De nunca acabar! Susan Cristán, más conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Chola’ Puca, vuelve a ser noticia tras denunciar una vez más a su expareja Pablo Ramírez por violencia familiar, luego de llevarse a su hijo contra su voluntad. De acuerdo a lo narrado por ella, esto sucedió mientras el padre de su pequeño lo visitaba, de acuerdo al régimen que tienen pactado.

Sin embargo, parece ser que la época de enfrentamientos llegará a su fin, pues, en la última edición de “Magaly TV, la firme”, la actriz cómica y su aún esposo fueron invitados para dar sus descargos. Pese a que aún no hay un acuerdo de por medio, ambos mostraron su deseo de aclarar las cosas por el bienestar de su hijo.

Pablo Ramírez se disculpa

Mediante una videollamada, Pablo Ramírez se comunicó con Magaly Medina y agradeció que le dieran un momento para dar su versión de los hechos. Además, aprovechó la oportunidad para rectificarse, una vez más, por los fuertes calificativos que dio en contra de la actriz cómica.

“ Quiero reconocer que cometí un error , hace más de un año, y pido disculpas, nuevamente, a quienes se hayan visto afectados por mis palabras”, expresó.

Asimismo, ofreció disculpas a todas las personas que se vieron perjudicadas u ofendidas por los comentarios fuera de lugar que dijo en su momento, especialmente la familia de la ‘Chola’ Puca.

“Reconozco que me equivoqué, que cometí un error, y nuevamente pido disculpas; no solamente a la madre de mi hijo, sino también a su familia y a las personas que se hayan visto afectadas”, agregó.

¿Qué dice la denuncia de la ‘Chola’ Puca?

De acuerdo al expediente presentado por la artista, Pablo Ramírez se acercó a su domicilio para visitar a su hijo como parte del régimen de visitas que tiene. No obstante, en un momento le arrebató al niño de los brazos y, pese al llanto del infante, el hombre se lo llevó con rumbo desconocido.