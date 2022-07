Carla Tello revela detalles de su embarazo: “Tenía que hacer tratamiento”

Carla Tello sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo. El último 14 de julio, la periodista compartió una serie de fotografías junto a su novio y la ecografía con la que confirmaba la noticia. Además, dejó un emotivo mensaje por la pronta llegada de su primogénito.

Luego de asegurar que tiene 20 semanas gestación, la presentadora se animó a contestar algunas interrogantes de los cibernautas, quienes la felicitaron por esta nueva faceta al lado de su pareja.

¿Periodista hizo tratamiento para quedar embarazada?

Mediante sus historias de Instagram, la comunicadora abrió la caja de preguntas para interactuar con sus fans, uno de ellos le consultó si había planificado quedar embarazada. Ante esto, Carla Tello mencionó que esperaba iniciar un tratamiento en junio.

“Lo habíamos hablado... Se me había prendido el chip para ser mamá, pero me hacía la que no porque tenía que hacer tratamiento ... En teoría dijimos que en junio íbamos a empezar el proceso ... y nuestra sorpresa fue que ya había un bebito en camino”, explicó.

En esa misma línea, la mujer de prensa manifestó que su primer hijo nacerá en fin de año. “Primera semana de diciembre en teoría. He preguntado a varias mamis del canal (América), dicen que se puede adelantar. Espero que se dé natural, aunque ambos tienen sus pros y sus contra”, indicó.

¿Carla Tello se comprometió en matrimonio con su novio?

Luego de divorciarse de Junior Silva, la periodista confesó haberse enamorado nuevamente. Tras varios meses de relación, el último 15 de mayo, Carla Tello posteó varias fotografías en las que se puede observar que su novio le preparó una sorpresa con el objetivo de pedirle matrimonio.

“Recontra comprometidos. ¡Estamos felices! Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos”, escribió. “Mi novio se la pasó tomándome fotos con el anillo. Ahí les dejo las más decentes”, añadió.