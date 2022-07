Roger del Águila volvió con sus sesiones de espiritismo y sanación tras la culminación de “Esto es Habacilar”, programa que condujo en enero del 2022 y que solo duró dos semanas por bajo rating. “Magaly TV, la firme” presentó este jueves 14 un informe del exconductor retomando sus prácticas de médium.

El excompañero de Raúl Romero es dueño de un centro holístico donde dicta talleres de purificación, retiros espirituales e imposición de manos. Los cursos los dicta de manera presencial en las regiones de Lima, Chiclayo y Amazonas.

Roger del Águila dijo que comenzó a meditar entre 2009 y 2010. Foto: captura Roger del Águila/Instagram

También continúa ofreciendo servicios de expulsión de espíritus malignos. En redes sociales lo publicita, pero limitando los comentarios para evitar cuestionamientos.

Roger del águila y su nuevo producto “sanador”

“Saumerio del Águila” es el nombre de la marca de brebajes sanadores de Roger del Águila. Este menjunje está hecho a base de eucalipto, romero, palo santo y mirra con las propiedades de “purificar la paz, alejar parásitos astrales, atraer la abundancia y calmar el sistema nervioso”.

Raúl Romero, su compañero en “Habacilar”, lo felicitó por su emprendimiento. “Querido Roger… qué lindo creer y qué lindo hacerlo con la intención y el anhelo de hacer el bien. Un fuerte abrazo”, le puso en uno de los post.

Roger del Águila no quiere saber nada de “Esto es guerra”

Roger del Águila le dijo no a la posibilidad de conducir “Esto es guerra”, luego de la salida de Gian Piero Díaz. Aseguró que no le gusta dicho programa.

“No me gusta ‘Esto es guerra’. No me gusta ese tipo de programas. ‘Habacilar’ me parece más chévere”, dijo a La República. Como se recuerda, la última vez que él apareció en televisión fue en enero del 2022 junto a Thalia Estabridis y Tracy Freundt, bajo el mando de “Esto es Habacilar”.