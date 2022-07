En el programa “Un día en el mall”, se evidenció que el periodista deportivo Óscar del Portal habría comenzado a seguir en Instagram a Fiorella Méndez, con quien fue vinculada en los ampays que transmitió el programa de Magaly Medina en el mes de abril del presente año. Ante ello, la conductora Andrea Arana recriminó la actitud del también exfutbolista. Como se recuerda, en los últimos días, Méndez ha hecho publicaciones en sus redes sociales en las que habla de su nueva vida.

"Un día en el mall" es conducido por Andrea Arana y Valeria Flórez. Foto: Facebook.

Al inicio, Valeria Flórez, la otra presentadora del espacio, señaló que Fiorella Méndez habría viajado a Estados Unidos. “Hay algo que la atrasa (a Méndez) y es que Óscar del Portal y ella todavía se siguen en redes sociales. Yo creo que ellos quieren continuar con esta mentira de que el que no la debe, no la teme. Por eso, no deberían dejar de seguirse, pero un poco de por favor”, declaró la también reina de belleza.

Andrea Arana: “No pues, papito”

Arana insistió con su opinión sobre el vínculo entre Del Portal y Méndez. En ese sentido, calificó de “conchuda” la actitud del locutor deportivo. “No mi reina, si su esposa quiere ser la ‘amiga date cuenta’, ese es tema de ella, pero uno no puede ser tan fresco y tan conchudo. Esto va para Óscar del Portal... ¿seguirla en redes sociales? No pues, papito”, expresó la presentadora.

¿Qué hacía Fiorella Méndez en Nueva York?

La también anfitriona habría viajado a los Estados Unidos para dejar atrás el pasado debido al ampay. “¿Vas a venir a decirme que puede haber amistad entre ellos?”, criticó la conductora Andrea Arana, tras opinar que tanto Del Portal como Méndez deberían mantener distancia debido a los sucesos destapados en el mes de abril.