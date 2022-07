Melissa Paredes e Ignacio Baladán protagonizaron uno de los romances más populares de la televisión peruana durante un año y nueve meses. Mucho antes de su polémica relación con Rodrigo Cuba, la conductora y modelo vivió con el popular “Chocolatero” una historia de amor en la que no faltaron los detalles románticos, pero también las peleas y conflictos.

Aunque el público no dejaba de hablar del noviazgo y ambos, incluso, pensaron en la posibilidad de casarse durante un viaje. Finalmente, dieron por terminado su vínculo en 2014, mientras participaban en un reality de Latina. A continuación, te contamos dónde se conocieron, cuál fue el motivo de su separación y cómo llevan su relación actualmente.

La historia de amor entre Melissa Paredes e Ignacio Baladán

Melissa Paredes e Ignacio Baladán se conocieron en 2012, cuando los dos participaban del reality “Desafío” de Panamericana TV, conducido por Raúl Romero. La ex reina de belleza manifestó estar totalmente enamorada del “Chocolatero”, con quien luego estuvo en “Bienvenida la tarde”, programa de Latina.

Fue en este último reality en el que el romance entre ambos, que ya era uno de los favoritos del público, comenzó a resquebrajarse ante la mayor exposición mediática. Las peleas entre Melissa e Ignacio se hicieron frecuentes en dicho show.

Finalmente, en 2014, luego de casi dos años de estar juntos (y un intento fallido de matrimonio), la pareja tomó rumbos separados.

¿Por qué terminaron Melissa Paredes e Ignacio Baladán?

Melissa Paredes e Ignacio Baladán argumentaron que el final de su relación se debió a la “diferencia de caracteres”.

“No hubo terceros, fue decisión de dos. Tratamos de solucionar algunos problemas, pero si no puedes, lo mejor es seguir caminos separados. Después de un año y nueve meses de relación, es difícil quedar como amigos. La falla es de los dos, por ahora no pienso en el amor. ¿Si estoy guardando luto? Cuando amas a alguien de verdad, sí crees en eso”, comentó el influencer.

Melissa Paredes e Ignacio Baladán estuvieron juntos por un año y nueve meses. Foto: composición LR/Instagram/Melissa Paredes/Ignacio Baladán

¿Qué dijo Ignacio Baladán tras su ruptura con Melissa Paredes?

En conversación con el programa “Espectáculos”, Ignacio Baladán comentó que el vínculo amoroso con Melissa Paredes culminó cuando él estaba a punto de abrir su propia pastelería. “Ella me apoyó siempre en todo (...) Capaz que yo quería la presencia de ella”, sostuvo.

“Vivimos juntos mucho tiempo y, obviamente, vas a extrañar, vas a tener sentimientos positivos hacia esa persona, obviamente que no es fácil que todos los proyectos que uno tiene se derrumben, no de la noche a la mañana, pero se derrumben, sí, y tener que plantearse la vida de otra manera”, relató un conmovido Ignacio.

Cuando se le preguntó si se sentía mal porque Melissa no asistió a la inauguración del local, el modelo respondió: “Sí, obviamente, te bajonea porque era parte de nuestros proyectos, o sea, que yo lo abra a mí no me significaba que era solo mío, porque creo que si uno está en pareja y realmente ama a la otra persona, uno va a querer que las cosas sean para los dos, para un buen futuro”.

Melissa Paredes reveló que estuvo a punto de casarse con Ignacio Baladán

Aunque las riñas entre Melissa Paredes e Ignacio Baladán eran frecuentes, la pareja se daba algunas muestras de cariño en sus apariciones públicas. El amor entre ambos casi se consumó en el matrimonio durante un viaje a Punta Cana, según reveló en una ocasión la actriz y modelo.

Los dos iban a tener una ‘boda rápida’, modalidad de matrimonio muy común entre los famosos, pero no la materializaron, según indicó Melissa. “Estuvimos así como para cometer una locura de amor que muchos artistas internacionales lo hacen. Lo pensamos un poquito y como que nos dio ‘miedito’”, reveló a Latina.

Su entonces novio, Ignacio Baladán, sostuvo que ella no contaba la verdad, porque él habría rechazado la idea. “Hay que decir la verdad”, aseguró.

Melissa Paredes mantiene una relación cordial con Ignacio Baladán

Tras su ruptura, Melissa Paredes e Ignacio Baladán no terminaron como amigos, aunque la conductora indicó que sí lo saluda e, incluso, le hace algunos pedidos. “De Ignacio, ¿amiga? Amiga, amiga, no soy, pero sí lo saludo”, afirmó en “América hoy”. “Que me mande (una torta)”, agregó.