Mayra Goñi se autodenomina ‘Bebita fiu fiu’ y se ‘recursea’ vendiendo ropa en Miami

Mayra Goñi dejó el Perú a finales del año pasado y comenzó a radicar en Estados Unidos, donde se encuentra trabajando como influencer. Atrás quedaron sus participaciones en los programas y novelas de la pantalla chica, pues decidió enrumbarse al país norteamericano con una novia faceta.

“Hay sacrificios que hacer, uno extraña a su familia, estoy en un proceso. Ahora no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan, (...) así como no puedo trabajar en lo que me gusta, que es cantar y actuar”, comentó la modelo en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Artistas y actores que dejaron la TV para ser influencers a tiempo completo

¿Por qué Mayra Goñi se mudo a EE. UU.?

En un inicio, Mayra reveló que se fue en busca del sueño americano para potenciar sus habilidades como actriz. Sin embargo, debido a los tramites legales, no ha podido concretar ese anhelo.

No obstante, la también cantante aseguró que se dedica a manejar sus redes sociales, promocionar marcas extranjeras y a recibir clases de coaching.

“Mientras tanto estoy trabajando como influencer, porque de alguna manera tengo que generar ingresos. Tengo mis ahorros, pero tampoco voy a gastar mi dinero de ahorros. (...) Están viniendo muchas marcas y con esto voy solventando mis gastos”, afirmó.

Mayra Goñi promociona ropa por internet. Foto: Instagram/ @mayragoni

¿En qué trabaja Mayra Goñi?

En la última emisión del programa “En boca de todos”, revelaron que la actriz está promocionando un catálogo de ropa en Miami bajo el seudónimo de la ‘Bebita fiu fiu’.

Gracias a su gran alcance en redes sociales, ha llamado la atención de diversas marcas de ropa online. Mediante sus post en Instagram, publica varias fotografías modelando las prendas y etiquetando a la empresa fabricante. Mientras que en las noches realiza algunas presentaciones en bares y restaurantes.