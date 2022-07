Expareja de la ‘Chola Puca’ se pronuncia tras denuncia y asegura que no agredió a su hijo

Una nueva denuncia por violencia familiar en el mundo del espectáculo. Esta vez se trata de Susan Cristán mejor conocida como ‘Chola Puca’ quien se comunicó con Magaly TV para narrar difíciles episodios que vivió junto a su expareja y cómo este afectó a su menor hijo de tres años.

Según el parte policial, Pablo Ramírez Sánchez llegó a la casa de la artista ayacuchana para recoger a su hijo dentro del régimen de visitas acordado, sin embargo, el menor comenzó a llorar. Cabe resaltar que ‘Puca’ ya ha denunciado a su expareja por violencia familiar anteriormente.

“La manera como se lo ha llevado no me gusta. Yo no quiero que (mi hijo) crezca y me diga, ‘no me dejaste ver a mi papá nunca’, pero si Pablo está yendo contra las emociones de mi hijo, porque él no quiere ir con su papá , y que él se lo lleve a la fuerza, eso sí que no”, comentó.

Asimismo, Susan Cristán precisó que pese a la lastimosa escena, el hombre igual le quitó al pequeño de los brazos con insultos y frases amenazantes de por medio.

Expareja de la ‘Chola Puca’ niega graves acusaciones

Pablo Ramírez Sánchez también conversó con Magaly TV y negó las acusaciones de su aún esposa. Aseveró que nunca dañaría a su hijo porque es “el amor de su vida”.

“Amo a mi hijo, mi hijo es el amor de mi vida y jamás voy a permitir que alguien diga que yo lo agredo”, dijo.

Sánchez también explicó el video difundido por Susan Cristán donde se ve al menor querer irse con su mamá. “Cuando dejo a mi hijo y me tengo que ir, mi hijo también me llama ‘papá, papá’, y hay videos; porque un niño quiere estar con ambos padres”.

‘Chola Puca’ cuenta que cuando fue a denunciar a la comisaría la trataron de forma déspota

En mayo de 2021, la cómica ayacuchana ‘Chola Puca’ interpuso una denuncia contra su expareja Pablo Sánchez por agresión física y psicológica; sin embargo, reveló que pasó un incómodo momento en la comisaria al asegurar que la trataron de forma déspota.

La Chola Puca aseguró que anteriormente denunció a su esposo por el mismo delito. Foto: captura ATV

“Fui al de Ate (la Comisaría de Ate), pero me dicen que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca (...) Donde fui a la comisaría, me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, expresó a RPP.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).