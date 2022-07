Eva Ayllón revela que lucha contra la depresión: “He tratado de salir, pero no lo consigo”

Eva Ayllón hizo una confesión durante el programa “La voz Perú”. La cantante y jurado del concurso reveló que ella también lucha contra la depresión, luego de que una de las participantes asegurara que ha intentado quitarse la vida. La intérprete de música criolla contó el difícil momento que atraviesa al padecer dicha enfermedad.

“La depresión es una enfermedad que está muy enmascarada”, inició la cantante. Luego, afirmó que lleva más de tres décadas con el tratamiento, pero no ha podido recuperar su salud mental.

“ Yo he tratado de salir de ella, pero no lo consigo. Hablo de hace 20 o 30 años atrás. Hasta ahora lucho con ella . Así que muchas gracias a las personas que la toman en cuenta y la respetan”, finalizó Eva Ayllón.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que más de 300.000 casos de depresión fueron diagnosticados durante el 2021. Y, en este año, los casos van en aumento.

Eva Ayllón fue víctima de intento de agresión sexual

En otra edición del programa “La voz Perú”, Eva Ayllón confesó que un hombre intentó abusar sexualmente de ella cuando tenía 11 años de edad. Esto afectó su salud mental y, según ella, es el motivo de otras enfermedades como la depresión.

“Estoy en manos de un psiquiatra maravilloso, por muchos motivos. Yo he contado parte de mi historia, una vez, y he estado medicada durante mucho tiempo por ese temor que tenía al contacto de la gente. Tuve un intento de violación, a los 11 años, entonces, eso me marcó y hasta ahora que yo padezco cierto temor, ando medicada... Antes de subir a un escenario, tienen que salir de la puerta porque yo quiero salir corriendo”, contó.