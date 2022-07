Luego de la difusión de un video en el que la periodista y exbailarina Mónica Cabrejos critica a Brunella Horna por su éxito, la presentadora de televisión Karla Tarazona pidió a la joven animadora de “América hoy” tener “más correa” por los comentarios de la comunicadora. Muchas personas han considerado que la burlas de Cabrejos son machistas, ya que ella trata de vincular su éxito personal con su relación amorosa.

Karla Tarazona responde a Brunella Horna. Foto: Omar Coca/URPI-LR

“Yo estoy acostumbrada, ya tengo 20 años en televisión y me han dicho de todo. Te hablo de una opinión personal, si a mí me hicieron una broma, yo lo tomaría a la broma porque es parte del show mediático y demás. Obviamente, al que le cae el guante que se lo chante”, mencionó la exactriz del programa “Risas de América”.

“A mí me han dicho ‘Taradona’”

La también exesposa de Leonard León ha recordado que en sus inicios como modelo y actriz ha recibido todo tipo de ataques por parte, incluso, de algunos programas de humor en los que ella participaba. “Me decían ‘Taradona’ y sigo viva. Uf, qué no me han dicho. Por eso te digo, es parte de, como se dice, el que se pica, pierde”, añadió la actriz.

¿Qué dijo Mónica Cabrejos sobre Brunella Horna?

Como se recuerda, la también conductora de “Al sexto día” lanzó en su show de stand up comedy un comentario sarcástico contra la rubia presentadora de América Televisión. “Ella es la niña prodigio de Chollywood, antes de cumplir los 18 años ella ya sabía cuál era el secreto del éxito: el auspicio”, inició su intervención, con lo que dio a entender que eso estaría haciendo el clan Acuña.

Tras ello, Magaly Medina ha insinuado que Mónica Cabrejos podría tener problemas legales con dicha familia. “Pero sabiendo que los Acuña se ofenden por todo, de repente van a querer demandar a Mónica Cabrejos por decirle ‘niña prodigio de Chollywood’ a Brunella Horna. Pero está gracioso, no me digan que no. Es hilarante, yo me he matado de la risa”, sentenció la ‘Urraca’.