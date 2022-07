Maricarmen Marín celebra los 7 meses de su hija Micaela: “Contigo mi capacidad de amar es infinita”

Maricarmen Marín celebró con una temática safari los siete meses de su hija Micaela, nacida el 10 de diciembre de 2021. La exjurado de “Yo soy” compartió con sus seguidores en Instagram, un tierno texto dedicado a su hija, fruto de su amor con el productor Sebastián Martins, con quien mantiene una relación desde hace ocho años.

El mensaje de Maricarmen Marín a su hija

“Micaela contigo mi capacidad de amar es infinita , infinitas veces se me cruza por la cabeza mi mamá ¿así aman todas las mamás?”, se preguntó Maricarmen Marín al inicio de su publicación.

“Lo único que sé, es que me tienes para siempre, aquí y hasta cuando no me puedas tocar, mi amor siempre te acompañará. Tus papás somos infinitamente felices, sonreímos más, bailamos más y cantamos más” , agregó la figura de Latina.

Yiddá Eslava fue la primera celebridad en dejar un comentario felicitando a Maricarmen Marín y Sebastián Martins. “Qué hermoso el brillo en tus ojos. Son una familia”, escribió la protagonista de “Sí, mi amor”.

15.7.2022 | Publicación de Maricarmen Marín para su hija Micaela. Foto: captura Maricarmen Marín/Instagram

Maricarmen Marín aplazó su boda