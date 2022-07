Greissy Ortega cuenta cómo fue su experiencia al tratar de cruzar la frontera hacia Estados Unidos

Greissy Ortega reveló estar desesperada por intentar viajar a Estados Unidos y encontrarse con su esposo, Ítalo Villaseca, ya que actualmente no se da abasto para mantener sola a sus tres hijos, al no contar con el dinero suficiente.

Como se recuerda, su pareja se enrumbó a Norteamérica en mayo del 2022 en busca de un futuro mejor para su familia. El exfiscalizador de La Victoria ingresó como ilegal y ahora ha logrado encontrar trabajo como empleado en un supermercado.

La colombiana comentó a “Amor y fuego” que su esposo le pidió paciencia, sin embargo, ella no aguantó y hace seis días se despidió de su hermana Milena Zárate para viajar a México e intentar cruzar la frontera ilegalmente junto a sus hijos y hermano.

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, no pudo ingresar a Estados Unidos por problemas con migraciones. Foto: WIllax TV

Estado de salud de Greissy Ortega está deteriorado

La joven colombiana narró que entró en un cuadro depresivo luego de separarse de su pareja, lo cual afectó el proceso de recuperación tras haberse realizado la manga gástrica.

Greissy reveló que en solo dos meses llegó a pesar 45 kilos. “Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solamente lloraba, yo creo que mi cara lo dice todo. Era horrible, yo era una zombie andante, andaba por ahí como loca”.

¿Greissy Ortega pudo cruzar la frontera?

La necesidad de dinero y el dolor de extrañar a su esposo fueron la motivación para embarcarse a México junto a sus hijos y su hermano, ‘El parcero’, en la peligrosa odisea de cruzar ilegalmente la frontera.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero (en Lima), tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y yo dije no más, me voy” , agregó Greissy Ortega en declaraciones para “Amor y fuego”.

La hermana de Milena Zárate aterrizó primero en Bogotá, Colombia, y luego a México. Sin embargo, la joven fue impedida de ingresar a Estados Unidos. “A mí me han devuelto porque literalmente casi todos los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor”.

La hermana de Milena Zárate intentó cruzar la frontera junto con su familia. Foto: composición Instagram/captura Willax

“No tenía algunos trámites que ellos necesitaban para que me dejaran ingresar, pero voy a volver a tomar fuerzas para intentarlo, no va a ser fácil, pero a mí nadie me detiene, voy a seguir insistiendo hasta cruzar la frontera con mis hijos”, enfatizó.

Según, Milena Zárate, fue su hermano, ‘El Parcero’, quien consiguió los contactos para tratar de ingresar al país dirigido por Joe Biden. “Juan es muy amiguero y ese amigo le dijo de otro amigo y ese amigo y así sucesivamente”, indicó.

¿Dónde está Greissy Ortega actualmente?

La colombiana Greissy Ortega se encuentra en una precaria habitación de hotel junto a sus tres hijos en Cancún, México. A pesar del mal rato, asegura que seguirá intentando cruzar la frontera para juntarse con su pareja.

Greissy Ortega intentó entrar a Estados Unidos ilegalmente. Foto: Instagram/@greissyortega05