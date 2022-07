Greissy Ortega revela cuál es su paradero actual tras ser deportada de Estados Unidos

Greissi Ortega anunció hace unos días que se iba del país en buscar de un futuro mejor. Incluso, su hermana Milena Zárate la acompañó al aeropuerto y le deseó lo mejor en su viaje.

Sin embargo, en la última emisión del programa “Amor y fuego” del viernes 15 de julio, la colombiana reveló que fue deportada del país americano al intentar cruzar por la frontera de México de forma ilegal.

¿Dónde se encuentra Greissy Ortega?

Ortega aseguró que ella, su hermano y sus pequeños están hospedados en un hotel de Cancún, en México.

“A mí me han devuelto del lado donde iba a ingresar porque casi todos los colombianos están emigrando para buscar una vida mejor”, contó.

La reportera de Willax reveló los detalles de la habitación en la que se aloja Greissy con sus menores hijos. “Pequeña, con tan solo dos camas y sin espacio suficiente para que puedan jugar los niños”, precisó.

Greissy Ortega contó cómo intentó ingresar a Estados Unidos

Debido al alza de precios y la difícil situación económica que atravesaba en Perú, Greissy optó por comenzar una nueva en el país norteamericano junto a su esposo, quien emigró en mayo de este año.

La menor de la familia Ortega viajó hasta Bogotá y luego se dirigió a México con su hermano, conocido como ‘El parcero’. Desde ahí pretendía iniciar la odisea de cruzar ilegalmente la frontera a Estados Unidos.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero (en Lima). Tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo. Entonces era difícil y yo dije: ‘No más, me voy’”, puntualizó en declaraciones para “Amor y fuego”.