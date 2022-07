Esposa del ‘Chorri’ Palacios publica mensaje tras ampay: “Dios, tú no permites que me desanime”

Roberto ‘Chorri’ Palacios se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que volvió a protagonizar un ampay con una joven. Esta vez fue captado saliendo de un hotel. Pese a que el exfutbolista aseguró que no iba a volver a serle infiel a su esposa, Karla Quintana, las imágenes de “Magaly TV, la firme” hablaron por sí solas.

¿Qué dijo la esposa del ‘Chorri’ Palacios?

Sin embargo, en medio del escándalo mediático, la esposa del deportista apareció en redes con un emotivo mensaje en Instagram. En este, habla de su refugio en Dios ante las adversidades.

“Señor, gracias por todas tus bendiciones porque has actuado grandemente en mi vida y me haces feliz, porque estás a mi lado en todos los momentos que necesito de tu gracia y no permites que me desanime”, señala el post de la pareja de ‘Chorri’ Palacios.

Luego, Karla Quintana agradeció a Dios por acompañarla en los momentos más difíciles. “Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy. Gracias por estar siempre a mi lado, aunque vaya por caminos oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. Bendícenos con tu infinito amor y misericordia”, finaliza.

Por su parte, ‘Chorri’ Palacios no se ha pronunciado al respecto.

Mujer captada con ‘Chorri’ Palacios se defiende

El programa “Magaly TV, la firme” conversó con Brenda Saldaña, la mujer que aparece en el ampay con ‘Chorri’ Palacios. Ella salió a defenderse ante la ola de críticas.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta y de ahí nos seguimos contactando. Al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo”, dijo. “La verdad no hablamos hace mucho tiempo, pero él inició la conversación, me escribió ayer. Ya habíamos quedado(...) ¿Qué te puedo decir?, si hay imágenes, ¿qué te puedo decir?”, agregó la joven.