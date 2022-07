Daniela Darcourt revela que intentó suicidarse varias veces: “No estaba feliz conmigo misma”

Daniela Darcourt brindó una entrevista al actor Christopher Gianotti para su canal de YouTube “Soy Gianotti”. En un momento, la cantante de salsa abrió su corazón y reveló que intentó suicidarse hasta en tres ocasiones. La intérprete de “Señor mentira” contó que pensó en atentar contra su vida, cuando dejó de ser parte de la agrupación Son Tentación.

Daniela Darcourt sufrió depresión

La artista nacional tenía 22 años y recién empezaba en la industria musical. Estaba confundida porque no sabía qué camino seguir y cayó en depresión, pues tampoco se sentía feliz con ella misma.

“ He sido paciente psiquiátrica a mucha honra y con mucho orgullo lo digo. Yo vivía una vida de ‘corre, corre’, quería abrumarme a mí misma porque no quería estar en mi casa deprimida. Mi vida había cambiado muy rápido, salí de Son Tentación y fue un proceso tedioso para mí. Estuve completamente sola y me dije ‘¿ahora qué mierd*** voy a hacer?’”, expresó.

También, sintió inseguridades sobre su aspecto físico. “No estaba feliz conmigo misma, tanto cuerpo como cabello, todo. Sentía que ya… Lo he dicho, me intenté suicidar y no una, sino tres veces, en momentos distintos”, agregó.

“No me avergüenzo ni me da pena decirlo, tampoco lo digo con el afán de que me digan ‘pobrecita, qué bien que salga adelante’. Ahora soy feliz, salí de ese proceso por voluntad propia. Sabes que te medican, yo estaba literalmente drogada”, confesó.

¿Cómo superó Daniela Darcourt la depresión?

Daniela Darcourt mencionó que, gracias a su pasión por la música y a la ayuda de los profesionales en la salud mental, pudo superar la depresión.

“ Un día me miré al espejo, lloré mucho y dije ‘Daniela, hasta hoy’. Y fue hasta ese día. Me llené de música. La música tiene una magia tan extraña que nadie puede explicar que hizo enamoré de mi profesión, me volví a enamorar de mí. Hoy por hoy, estoy feliz. Mientras tenga salud, todo está bien”, sostuvo.

Canales de ayuda

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/)