Daniela Darcourt recuerda relación amorosa con cantante: “Me hizo la peor canallada”

Daniela Darcourt fue entrevistada en Soy Gianotti, canal de YouTube de Christopher Gianotti. En la conversación, la salsera respondió a preguntas relacionadas con su carrera como solista y su vida amorosa. Además, la intérprete de “Señor mentira” sorprendió al revelar que, en reiteradas ocasiones, ha intentado suicidarse.

Durante el desarrollo de la charla, el actor preguntó si en algún momento se ha enamorado perdidamente, a lo que la cantante se animó a contar su historia con un artista. Aunque no dijo de dónde era, la peruana señaló que comparten el mismo nombre, pero este le mintió y le ocultó un detalle de su vida que ella ignoraba.

Salsera cuenta amorío con cantante

El expresentador de TV se mostró atento a la historia que decidió relatar la jurada de “La voz Perú”, incluso se adelantó en preguntarle si terminaron por una infidelidad de parte de él, pero ella lo negó.

“Esperé a ese alguien hasta que descubrí una gran mentira. Fue una persona que conocí por intermedio de otra persona, lo escuché en los estados de WhatsApp de un amigo, la canción de este señor, y dije: ‘Que bonito canta, quién es’. En pandemia, fue por abril, más o menos, cerca de mi cumpleaños (...). Me pasan su perfil de Instagram, y para mi sorpresa se llamaba igual que yo; lo empecé a seguir, pero no me atreví a escribirle” , indicó.

¿Por qué terminó Daniela Darcourt con el cantante?

En esa misma línea, la artista mencionó que el cantante le escribió y le propuso tener una relación a distancia. Tiempo después, descubrió lo que ella tildó como “una canallada”.