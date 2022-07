Daniela Darcourt recuerda el duro momento que vivió en “El artista del año”: “Me pido perdón”

Daniela Darcourt ha forjado su fama a lo largo de los años gracias a su constante esfuerzo y perseverancia, y está muy contenta por todos sus méritos a la fecha; no obstante, es consciente de que sus sacrificios le han arrebatado muchos momentos de su vida personal.

Así lo dio a conocer en entrevista con el actor Christopher Gianotti para su canal de YouTube “Soy Gianotti”, en la que recordó que, en el 2018, participó en la segunda temporada del reality de canto “El artista del año”, en el que eventualmente se consagró como ganadora, tras imponerse ante Shantall Oneto y Jonathan Rojas.

Daniela Darcourt se sinceró sobre el acontecimiento y relató que no recuerda su triunfo con una sonrisa, pues en ese entonces se encontraba atravesando un fuerte cuadro depresivo.

¿Daniela Darcourt se arrepiente de haber estado en “El artista del año”?

La artista contó al intérprete que no sentía felicidad al ver el premio que tanto le costó ganar en competencia, pues rememora cómo se sentía en esa época, muy presionada por sobresalir entre los demás.

“ Veo el trofeo, me detengo a mirarlo y le pido perdón a esa Daniela, porque era una chica que no debió haber estado atravesando esa situación y esa presión . Si vas a los archivos del programa, es probable que me veas la mayor cantidad del tiempo tirada en el suelo durmiendo. Yo terminaba un miércoles a las 3 o 4 de la mañana y mis ensayos eran a las 10″, comentó la salsera.

Tras ello, agregó que dichas experiencias le ayudaron a ser quien es hoy en día. Al ser consultada sobre si disfrutó de su estancia en el reality de Gisela Valcárcel, Daniela respondió que “sí” y que “no”.

“Era mucha presión, yo tenía 22 para 23 años. ¿Qué hace hoy una chica de 23? No tiene tanta presión, tanta responsabilidad (...) Como empecé a trabajar tan pronto, siento que siempre me voy a sentir de 8 años, siempre querré ir a una cama saltarina, siempre voy a tener ese deseo de jugar”, dijo la cantante en otro momento.

Daniela Darcourt responde si volvería a participar en un reality

La intérprete de “Probablemente” aseguró que estaría encantada de formar parte de un reality de talentos, siempre y cuando el premio implique ayuda comunitaria y no solo sea una estatuilla.

“Sí participaría en un reality si el premio final es para ayudar. No lo haría para demostrar que soy más que alguien. El ganar o perder para mí, desde hace mucho tiempo, se volvió bastante irrelevante. Cuando eres feliz y tienes lo que quieres, no necesitas que nada te llene”, precisó la salsera.