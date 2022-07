Daniela Darcourt planea protagonizar desnudo para sus fans: “Hay gente que quiere ver más de mí”

Con el paso del tiempo, Daniela Darcourt ha logrado posicionarse como una de las vocalistas peruanas más escuchadas. Su talento para el canto y el baile han permitido que se gane un nombre dentro de la industria, y así logró destacar entre cientos de artistas de su mismo género.

De esta forma, el último 14 de julio se publicó la entrevista completa que tuvo con Christopher Gianotti para su canal de YouTube. Ahí no solo habló sobre su carrera en la música, sino de otras cosas que le gustaría experimentar en el futuro, entre ellas, el realizar un desnudo.

¿Qué dijo Daniela Darcourt?

Durante una de las preguntas de la secuencia “Alitas que arden”, la salsera reveló que tiene planeado hacer un desnudo para que sus fanáticos conozcan una nueva faceta de ella.

“ Tengo en mente hacer un desnudo antes de tener a mis hijos. Me gustaría. Además, porque hay gente que me sigue y siempre quiere ver un poco más de mí”, expresó emocionada, haciendo hincapié en que eso es algo que sí tiene proyectado.

Por otro lado, explicó que más que posar sin ropa, le gustaría producir algo con lo que pueda transmitir un mensaje a través de su cuerpo. “Una sesión bonita, una sesión cuidada, una sesión donde les pueda comunicar algo con mi cuerpo. No solamente salir y ya”, agregó.

Por último, no descartó la idea de protagonizar unos de sus videoclips al natural, pues considera que si el tema lo amerita, está dispuesta a hacerlo para conectar mejor con el público. “Puede ser. Una canción que esté tan cargada de sentimiento, de pasionalidad”, acotó.

¿Daniela Darcourt quiso suicidarse?

Asimismo, en otra parte de la entrevista narró que a los 22 años, cuando recién empezaba en la música, se sintió confundida por no saber lo que realmente quería, motivo por el cual cayó en una grave depresión y hasta intentó suicidarse en más de una ocasión.

“No estaba feliz conmigo misma, tanto cuerpo como cabello, todo. Sentía que ya… Lo he dicho, me intenté suicidar y no una, sino tres veces , en momentos distintos”, indicó.