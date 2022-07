El exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios está envuelto en la polémica por unas imágenes de él saliendo de un hotel junto a otra mujer que no es su esposa. De momento, el deportista no se ha pronunciado sobre el ampay ni ha contado su versión de los hechos.

En ese sentido, Magaly Medina mostró este 15 de julio un nuevo video del exvolante peruano, en el que se dio a conocer que pasó la noche en su casa tras la difusión del reportaje.

Sin embargo, un detalle llamó la atención. El exseleccionado tuvo problemas para ingresar a su domicilio porque no tenía las llaves del hogar.

“ Tocó el timbre, lo hicieron esperar hasta que alguien abrió la puerta y luego subió hasta el tercer piso... Sube las escaleras como si el mundo le pesara”, relató la conductora de ATV.

“Mis ‘chacales’ que estaban ahí preocupados por la salud mental del ‘Chorri’, me dicen que él amaneció ahí. Por lo menos no lo han botado”, agregó mientras presentaba el clip.

¿Qué pasó con el ‘Chorri’ Palacios?

Roberto Palacios fue visto con una mujer saliendo de un hospedaje limeño y dirigiéndose a hacer compras en la cachina. El video salió el miércoles 13, después del escándalo de infidelidad que protagonizó en junio del 2022 en Chiclayo.

Luego del hecho, el exfutbolista se encontró con su esposa e hijos en un evento familiar, generando la indignación de Magaly Medina.

Habla la joven captada con el 'Chorri' Palacios saliendo de un hotel. Foto: composición LR/captura de ATV/difusión

“Es el común denominador de los jugadores del fútbol peruano, él es de la vieja escuela y los de la nueva escuela aprendieron de los de antes”, dijo la conductora.

Mujer ampayada con el ‘Chorri’ se pronuncia

La joven vista con el deportista rompió su silencio y declaró sobre el encuentro que tuvo en el hotel. “Lo conozco desde febrero por amigos en común”, respondió sobre su relación con él.

“Ya habíamos quedado. ¿Qué te puedo decir?, si hay imágenes, ¿qué te puedo decir? (...) Yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado; sucedió y ya. Sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, agregó.