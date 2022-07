‘Chorri’ Palacios y Karla Quintana: el matrimonio de 17 años que podría terminar por los ampays

Roberto ‘Chorri’ Palacios atraviesa uno de los momentos más polémicos de su vida dentro de la farándula peruana, ya que —a poco más de un mes de su primer ampay— fue captado nuevamente por las cámaras de “Magaly TV, la firme”, pero esta vez saliendo de un hotel en compañía de una joven que no es su esposa.

Ante esto, se abren las posibilidades de una presunta ruptura en el matrimonio que mantiene el exjugador con Karla Quintana, mujer con la que lleva casado 17 años. Aunque el último 14 de julio se lo vio ingresando al domicilio que aún comparte con su pareja, un detalle que no pasó desapercibido fue que no tenía las llaves del hogar.

El primer ampay del ‘Chorri’ Palacios

Magaly Medina volvió a remecer la farándula local cuando, los primeros días de junio, anunció un ampay exclusivo al exjugador Roberto ‘Chorri’ Palacios con una misteriosa joven en Chiclayo. De acuerdo a las imágenes presentadas por la ‘Urraca’, el exfutbolista estaba acompañado por Miguel ‘el Conejo’ Rebosio, pero sin rastro alguno de su esposa.

“No sé si alguien todavía lo recuerda. Estuvieron en la madrugada del día lunes en una discoteca en Chiclayo (refiriéndose al ‘Chorri’ y al ‘Conejo’ Rebosio). Al parecer, ellos son embajadores de la Federación Peruana de Fútbol y se fueron a un campeonato de menores”, dijo en un comienzo la presentadora para contextualizar.

Posteriormente, se reveló que la misteriosa mujer de nombre Ruth Medina mantuvo una relación extramatrimonial con el exdeportista durante cuatro años, ya que ella no sabía que él ya tenía un compromiso. “No tenía idea de quién era. Después estuve investigando, indagando sobre quién era”, contó.

“Yo no fui error de un día. Yo a él lo conozco hace cuatro años. Él me dijo que no estaba con su mujer y me dijo: ‘Ven, gorda, quédate’, para tener intimidad (...). No puede ser tan caradura para verme la cara de tonta al decir que me conoce de un día”, agregó.

Roberto Palacios arrepentido por ampay

Pocos días después de su primer escándalo con una bailarina de Chiclayo, Roberto ‘Chorri’ Palacios hizo uso de sus redes sociales para disculparse públicamente con su familia por la falta que cometió, pero aclaró que lo captado en video “no pasó a mayores”.

“Expreso públicas disculpas a mi esposa, a nuestros hijos, a mi familia y a todos los miembros de nuestra comunidad por las imágenes propaladas en un programa de televisión. Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento. Debo indicar que estuvo mal, pero debo decir también que el asunto no fue a mayores”, manifestó en su comunicado.

El comunicado del ‘Chorri’ Palacios. Foto: Instagram/Roberto Palacios

‘Chorri’ Palacios y Karla Quintana juntos tras ampay

A solo 20 días de las primeras imágenes de Roberto Palacios en situaciones comprometedoras con Ruth Medina, parecía que todo en su relación con Karla Quintana había vuelto a la normalidad, ya que la pareja se lució más que unida en una reunión de amigos que tienen en común.

Roberto Palacios fue captado saliendo de un hotel

Pese a ello, la historia de ampays del ‘Chorri’ Palacios no terminó ahí y el 13 de julio fue captado, una vez más, por los reporteros de Magaly Medina. Sin embargo, en esta oportunidad causó gran asombro entre los espectadores al ser visto saliendo de un hotel acompañado de una joven.

Aunque intentó esconder su imagen bajo una capucha, el exjugador fue reconocido por las cámaras del programa de espectáculos en el preciso momento en que se retira del edificio para subir a su carro.

Por último, luego de dejar a Brenda Saldaña, el exdeportista continuó con su día como si nada hubiera pasado y se dirigió a la casa en la que vive con su aún esposa para salir a pasear con sus hijos. Horas más tarde, fueron vistos juntos en una reunión de la familia de Karla Quintana. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. ¿Cuál será el desenlace para este matrimonio?