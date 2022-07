El conductor de América Televisión Jaime ‘Choca’ Mandros acudió al set de “Más espectáculos” como invitado principal de Jazmín Pinedo, y juntos comentaron algunas escenas de la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. Luego de pasarse los avances, la popular figura del canal de Santa Beatriz le hizo un sarcástico comentario a su compañera, relacionado a su expareja Gino Aseretto.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto tuvieron una relación entre 2013 y 2020. Foto: composición de Jazmín Ceras / La República / Facebook

Ambos hicieron referencia al personaje de Joel Gonzáles, interpretado por Erick Elera, sobre quien dijeron que tiene la llamada ‘pitucofobia’; ya que, al terminar su matrimonio con Fernanda de las Casas, no volvería a confiar en el amor de una persona de acomodada posición social. “Lo que pasa es que le rompieron su corazón y ya está asustado, y así cuando te lastiman el corazón uno no vuelve a confiar tan fácilmente”, comenzó a decir Pinedo.

Fobia al ‘Tiburón’

Acto seguido, ‘Choca’ no se quedó atrás y recordó los momentos que Jazmín compartió con su expareja y padre de su hija, Gino Aseretto, a quien muchos conocen con el apelativo de ‘Tiburón’. “O sea, tú, con tiburones, nunca más. Ella tiene ‘tiburofobia’”, indicó Mandros. Con esto, ambos presentadores comenzaron a reírse a carcajadas.

La presentadora de “Más espectáculos” tomó con humor el comentario de su compañero de canal y demostró tener tolerancia respecto a este tipo de comentarios. “Ja, ja, ja, es mentira, es solo una bromita”, indicó, tras aclarar que “sólo se trata de un juego” entre ambas figuras.

Jazmín responde a Magaly tras entrevista a Farfán

A finales del mes de junio, Magaly Medina tuvo una serie de comentarios machistas hacia Jazmín Pinedo luego de su entrevista a Jefferson Farfán, en lo que sostenía que a Pinedo “sólo le faltaba el lazo” y que “fue como una fan”. Ante ello, la ‘Chinita’ respondió de la siguiente manera: “Quiero aprovechar para decirle a todos mis fans, muchísimas gracias. A todo el público que me escribe a diario y que ahora me acaban de convertir en tendencia. Bueno, he sido tendencia en estos días, un beso”, declaró la presentadora.