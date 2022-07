Magaly recuerda audio en el que Yahaira acepta que Farfán le ayudó a formar su orquesta

¡No se queda callada! Magaly Medina comentó las últimas declaraciones de Yahaira Plasencia en el programa de YouTube de Carlos Orozco, en el que aseguró que impulsó su carrera como solista sin ayuda de nadie. Sin embargo, no contó con que ‘La Urraca’ le recordaría un momento en el que mencionó lo contrario.

Como era de esperarse, la figura de ATV aprovechó la oportunidad para cantarle sus verdades a la ‘Yaha’ y expuso un audio en el que la salsera reconoce que recibió ayuda económica de Jefferson Farfán para sacar adelante a su orquesta.

Magaly Medina expone audio de Yahaira Plasencia

En la edición de este último miércoles 13 de julio, Magaly Medina mostró un audio de Yahaira Plasencia en el que aceptó que su expareja Jefferson Farfán le ayudó a comprar instrumentos para lanzar su orquesta.

“Todo bien mamita, tranquila, que todo está muy bien y Jefferson está supercontento, feliz. Nos va a mandar más plata”, se escucha en la grabación.

“Sí, ya lo conversé con Jefferson, hoy día que me veo con él me va a dar el dinero para ver lo de los instrumentos, calculo que mañana los estaremos comprando” , dijo en otro clip.

Magaly Medina arremete contra Yahaira por decir que lanzó su carrera sin ayuda

“Ella se despachó con cosas que son mentirosas. Ya no se acuerda que Farfán fue quien le compró los instrumentos de su orquesta. No te pases, ‘Yaha’, a mí la gente malagradecida no me cae porque en la vida siempre hay que ser agradecida, aunque sea con el auspiciador”, expresó Magaly Medina en su programa.

“Ella se vería más humilde y más auténtica si realmente reconociera y diría: ‘Sí, mi expareja me hizo famosa, con mi expareja yo tuve mi orquesta y pude independizarme, es cierto, me ayudó’, pero no lo niega. Pinocha eres, ‘Yaha’, deberías de ser un poco más agradecida con el auspiciador. ¡Ay, perdón!, con el exnovio”, agregó fiel a su estilo.