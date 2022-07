Yahaira Plasencia descarta iniciar un romance con un peruano: “Prefiero que sea de afuera”

La salsera Yahaira Plasencia asegura encontrarse soltera desde hace poco más de dos años, ya que su última relación mediática fue con el pelotero Jefferson Farfán pese a que se especuló que salió con Pancho Rodríguez hace algunos meses.

En los últimos años, el nombre de la cantante ha acaparado las portadas de más de un diario, ya sea por escándalos o especulaciones que manchaban su reputación artística y que la continuaban vinculando a su pasado con el jugador de Alianza Lima.

Por ello, no es para menos que Yahaira desee mantener ciertos aspectos de su vida en reserva. En una reciente entrevista para el canal de YouTube del comunicador Carlos Orozco dio a conocer que su vida sentimental estuvo muy expuesta para su corta edad.

Yahaira Plasencia no tendría romance con un peruano

Ese acontecimiento le trajo una lección a su vida y, hoy en día, la intérprete de “Cobarde” asegura que no volvería a tener un romance con un compatriota debido a que los medios locales siempre buscarán estar al tanto de su vida íntima.

“Estoy soltera dos años. Y si yo de repente conozco a alguien, prefiero que sea de afuera. O sea, Miami, República Dominicana, Puerto Rico... porque aquí no puedo. Mi equipo de trabajo también me dice: ‘Yahaira, cuídate, por favor, no salgas’”, contó la cantante.

Yahaira Plasencia no pudo quemar etapas

Del mismo modo, la salsera opinó sobre lo complicado que le fue llevar una vida normal como otras personas, debido a que le tocó trabajar desde una edad muy temprana y no tuvo mucho tiempo libre para hacer las cosas que en su momento le apetecían.