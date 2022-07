¿Por qué Tilsa Lozano y ‘Miguelón’ terminaron? La historia detrás de su romance

La modelo Tilsa Lozano y el comunicador Miguel Hidalgo, conocido en el mundo de la farándula como ‘Miguelón’, fueron una de las parejas más sólidas del medio. Asimismo, fruto de su vínculo sentimental tuvieron dos hijos. No obstante, tal como menciona una canción de Héctor Lavoe: “Todo tiene su final, nada dura para siempre”, los ahora padres tomaron caminos diferentes.

Ahora, la exconejita de Playboy contraerá nupcias con el luchador profesional Jackson Mora; además, días atrás, opinó sobre la batalla legal entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, y lo calificó como “atroz”. Por ello, a continuación, repasaremos a qué se debió la ruptura entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, allá por el 2018 y en torno a un sonado ampay.

¿Por qué Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo terminaron su relación?

Corría el 2018 y la intérprete de “Soy soltera y hago lo que quiero” había dado a luz a su segundo descendiente. ¿Qué sucedió? Fueron las cámaras del desaparecido programa “Válgame Dios” los que difundieron un video comprometedor de Miguel Hidalgo con otras mujeres en una discoteca. A raíz de ello, los rumores de una presunta infidelidad no se hicieron esperar.

En tanto, la popular ‘Tili’ lanzó un comunicado en el que confirmaba el fin de su noviazgo con el padre de sus hijos, en medio de un profundo silencio por la noticia.

“Queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental, de la cual nos quedan dos hijos maravillosos. Asimismo, les agradecemos de corazón su interés, consideración y respeto hacia nuestra decisión. Finalmente, queremos contarles que tenemos una buena relación de padres, por lo cual siempre velaremos y cuidaremos la integridad de nuestros amados hijos”, decía el pronunciamiento.

Comunicado de Tilsa Lozano en el que anuncia el fin de su relación con Miguel Hidalgo. Foto: captura de Latina

Por su parte, Miguel Hidalgo fue entrevistado por Beto Ortiz y este, fiel a su estilo, le preguntó si reconoce que estuvo coqueteando con mujeres en la discoteca. “Sí, claro, porque es lo que se ve. Es la realidad” , señaló el hombre.

De esta manera, ‘Miguelón’ catalogó la bochornosa situación como un “error”. “No es la forma como yo me debería comportar, lo que es un error es esa coquetería que estuvo de más, porque, a la hora de la hora, tengo una persona que me espera en casa y eso le afecta ”, relató en aquella oportunidad.

Tilsa Lozano sobre si invitará a Miguel Hidalgo a su boda: “Por supuesto”

Solo el tiempo pudo sanar las heridas y eso lo sabe muy bien Tilsa Lozano, quien anteriormente estuvo como invitada en la edición del 14 de febrero en “En boca de todos” y aprovechó en dar detalles de lo que será su boda con el boxeador Jackson Mora. En esa línea, se le preguntó si invitaría a Miguel Hidalgo, padre de sus dos descendientes.

“Por supuesto, ya lo he conversado con Jackson (Mora) y él también invitaría a la mamá de su hijo. Me parece que siempre es lo más bonito llevar la fiesta en paz. Aún no hemos enviado las invitaciones (...) Ambos tenemos una superrelación (con ellos). Creo que sería bonito por mis hijos”, comentó en dicha oportunidad.

Por otro lado, el luchador reveló anteriormente que lleva una relación cordial con Miguel Hidalgo y con los pequeños de Tilsa Lozano.

“Me llevo muy bien (con los hijos de Tilsa). No saben que soy el novio todavía, el enamorado o el novio. El papá de sus hijos me conoce, es un buen tipo. No somos amigos, pero hay una buena relación, mucho respeto. Yo sí quiero casarme con ella en algún momento”, señaló anteriormente a las cámaras de Magaly Medina.

¿Por qué Tilsa Lozano no podrá ir de luna de miel después de casarse?

La influencer está más que feliz con Jackson Mora, su actual pareja. En esa línea, la exvengadora ha revelado algunos detalles de lo que será su matrimonio con el luchador profesional. A pesar de la ilusión que la embarga por este momento, la exanfitriona de Playboy comentó ante las cámaras de “América espectáculos” que va a postergar su luna de miel debido a varios compromisos familiares y laborales.

“Teníamos planeado hacerlo inmediatamente, pero está muy cerca al cumpleaños de mi hija. Además, Jackson en diciembre tiene varios eventos, de los cuales algunos son internacionales y va a tener que estar allá también, posiblemente en México”, contó Lozano Sibila.

Tilsa Lozano desmiente que su vestido de novia haya costado 10.000 dólares

La influencer acudió este último 7 de julio a “América hoy” y dio nuevos detalles de su unión matrimonial con Jackson Mora.

Muchos rumores se tejieron en torno a la indumentaria que utilizará ‘Tili’ en su casamiento, como el precio de su vestido de novia que habría costado 10.000 dólares. Sin embargo, la modelo aseguró que su prenda no costó esa cantidad exorbitante.