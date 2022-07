Roberto ‘Chorri’ Palacios ya cuenta con dos ampays en lo que va del año. Magaly Medina mostró imágenes del exfutbolista, este 13 de julio, con una joven saliendo de un hotel. Horas después, él fue visto reuniéndose con su esposa.

En el informe, la mujer identificada como Brenda Saldaña fue abordada por los reporteros del programa, quienes le preguntaron por el encuentro que tuvo con el deportista casado.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta y de ahí nos seguimos contactando. Al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo”, dijo.

“La verdad no hablamos hace mucho tiempo, pero él inició la conversación, me escribió ayer“, agregó la joven.

Habla la joven captada con 'Chorri' Palacios saliendo de un hotel. Foto: Captura ATV / Difusión

Así también, confirmó que ya habían acordado verse en el hospedaje. “Ya habíamos quedado (...) ¿Qué te puedo decir?, si hay imágenes, ¿qué te puedo decir?”, expresó la mujer.

“Yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado; sucedió y ya. Sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, finalizó.

‘Chorri’ salió con esposa tras encuentro con mujer

Las imágenes difundidas por Magaly Medina mostraron a un ‘Chorri’ Palacios totalmente encapuchado para no ser reconocido. Sin embargo, no pudo pasar desapercibido ante la ‘Urraca’.

Tras el encuentro con la mujer en el hotel limeño, se fue a celebrar con su esposa Karla Quintana en una reunión familiar.

Primer ampay del ‘Chorri’ en 2022

Semanas atrás, Roberto Palacios fue captado besando a una mujer que no era su esposa. El exfutbolista salió a decir que quienes difundieron las imágenes planeaban manchar su imagen.

“La verdad al final sabes que ahí me han sembrado; en realidad, tengo que darte mi descargo igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película, ¿no? Porque al final se aprovecharon”, dijo en ese momento.