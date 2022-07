Conoce a los artistas peruanos que hoy son influencers. La televisión no es para siempre, y eso lo saben nuestras máximas figuras televisivas y de la farándula peruana, más conocida como Chollywood. Y sucede que varios programas se cancelan, los contratos acaban y la inestabilidad en el medio televisivo es pan de cada día en los estudios de las principales cadenas que existen en Lima. Por ello, los artistas que no se encuentran actualmente animando, presentando o conduciendo no han tenido mejor idea que exhibir sus últimos acontecimientos en sus redes sociales, tales como TikTok, Instagram y Twitter.

Tenemos varios íconos del espectáculo nacional que se han visto obligados a dejar la pantalla chica, pero que hoy destacan como influencers, como María Pia Copello, Jesús Alzamora, Laura Spoya y Josetty Hurtado, quienes le han sacado la vuelta la falta de oportunidades en el medio televisivo y hoy sobresalen en sus posts en diversas redes y medios.

María Pía Copello

María Pía Copello cumple 43 años y celebra en Instagram con divertida sesión de fotos. Foto: @piacopello/Instagram

La destacada presentadora de televisión, que comenzó su carrera en 2000 animando a los niños junto a Timoteo, se desempeñó hasta hace poco como conductora de “Esto es guerra”.

Hoy, la exfigura de América Televisión se dedica a promocionar marcas en sus redes sociales, además de mostrar cada detalle de su vida con su familia y esposo, el empresario Samuel Dyer Coriat. La última novedad es su incursión como profesora de TikTok.

Jesús Alzamora

Jesús Alzamora en Rusia 2018. Foto: captura de Instagram

El conocido ‘Pulpín’ (sobrenombre que le puso Cristian Rivero) es abogado formado en la Universidad de Lima. No obstante, él se inició en la televisión por medio del programa “Polizontes”, junto con Érika Beleván y Manuel Gold. En la segunda mitad de la década pasada, incursionó como coanimador de programas como “Yo soy”, “La voz” y “Perú tiene talento”, todos ellos producidos por Ricardo Morán.

Laura Spoya

Laura Spoya despidió su pancita de embarazo. Foto: Laura Spoya/Instagram.

La Miss Perú 2015 se hizo conocida en aquel año. Además, tiene estudios previos de Comunicación Social y se desempeñó como reportera antes de su coronación. Actualmente, reside en México junto a su esposo, donde realiza videos virales para todos sus fieles seguidores.

Jossety Hurtado

Publicación de Josetty Hurtado. Foto: jossety1/Instagram

La hija de Andrés Hurtado ha salido en televisión desde muy niña, y fue presentada por su padre en el programa de Laura Bozzo en 1998. Entre 2001 y 2002, animó un circo infantil con su papá. Igualmente, desde 2016, es muy activa en sus redes sociales, en las que se muestra en lujosos yates, interactuando con grandes estrellas y artistas, y siempre bajo un radiante sol, ya que ella reside en Los Ángeles. Hurtado ganaría por año 185.000 dólares por ser influencer.

Mayra Goñi

¿En qué trabaja Mayra Goñi tras migrar a Miami, según “Amor y fuego”? Foto: captura Instagram/diosas305

La actriz y cantante debutó a inicios de 2007 cuando era adolescente con las grabaciones de “Yuru, la princesa amazónica”. Luego, actuó en varias series de América Televisión y en la película “Av. Larco”. Se sabe que, tras mudarse a Miami y mientras espera su nuevo rol en la pantalla chica (o grande), se dedica a promocionar sus eventos en las redes sociales, en las que tiene éxito.