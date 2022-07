Magaly Medina cambia de opinión sobre los futbolistas por Hernán Barcos: “Ya no voy a generalizar”

¡No lo podía creer! Magaly Medina aún tiene ‘esperanzas’ en los futbolistas fieles, luego de haber conocido la historia de Hernán Barcos, jugador argentino que actualmente forma parte del club Alianza Lima.

Su programa hizo un reportaje sobre algunos pasajes de su vida, y uno de los más remarcables fue cuando el ‘Pirata’ decidió comprarle un departamento a la señora que trabaja en su hogar, luego de conocer la precaria vivienda que habitaba junto con sus cuatro hijos.

Asimismo, una deportista de la selección femenina del mismo club aseguró que Hernán Barcos era uno de los pocos futbolistas que más las apoyó. “Nos compró un parlante, él iba a hablarnos, a darnos charlas, y también hablaba con los dirigentes para buscar un poco más de igualdad con nosotras” , comentó Anaís Vilca a las cámaras de la ‘Urraca’.

Magaly Medina se quita el sombrero por Hernán Barcos

Magaly Medina considera que Hernán Barcos es uno de los futbolistas más empáticos y un líder nato para sus compañeros de Alianza Lima. Por ello, decidió que ya no va a generalizar más al hablar de los deportistas de esta profesión y lo medirá a cada uno por sus actitudes.

“Yo tengo una idea preconcebida de los jugadores de fútbol. Luego de haber ampayado y conocido a los futbolistas a lo largo de estos 25 largos años, me saco el sombrero por gente así. No debemos generalizar y yo ya no lo voy a hacer, porque creo que Barcos sale del común denominador de los jugadores de fútbol”, manifestó.

“Ver a jugadores de fútbol como Hernán Barcos me da esperanza y me siento positiva. Pienso que ojalá algunos jugadores de fútbol aprendieran más de gente así”, agregó Magaly Medina.

Magaly Medina comparó a Hernán Barcos con Jefferson Farfán

La conductora de Magaly TV no perdió la oportunidad para referirse a la ‘Foquita’ Farfán y recordar su reciente polémica, debido a que se perdió la primera comunión de su último hijo, Jeremy Farfán.

“Él (Hernán Barcos) es un hombre que jamás faltaría a actos importantes de la vida de sus hijos, como la primera comunión, hechos que nos tiene acostumbrados Jefferson Farfán, pero que la hinchada se lo ha perdonado, mientras que él no perdona nada y no perdona a nadie que le diga esas cosas”, precisó.