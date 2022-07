Leslie Shaw recuerda su pelea con Nataniel Sánchez: “Se molestó horrible”

No pasó a mayores. Leslie Shaw fue entrevistada por Arturo Chumbe para su canal de YouTube “Soy Jackie Ford”. En la conversación, el bailarín abordó temas sobre la carrera profesional de la intérprete de la “Faldita”, su actual relación amorosa y su fallido romance con Mario Hart, además de su comentada pelea con Nataniel Sánchez.

Aunque la cantante urbana solo atinó a reírse cuando le recordaron la fuerte discusión con la actriz, reveló que todo ocurrió porque las dos “somos muy intensas”. Tras ello, la peruana confirmó que tuvieron un fuerte cruce palabras; sin embargo, ambas decidieron dejar en el pasado las rencillas, ya que en la actualidad las dos admiran su trabajo.

¿Por qué discutió la cantante con Nataniel Sánchez?

Todo empezó cuando el personaje Jackie Ford expresó que Arturo Chumbe nunca ha podido tomarse una foto junto a la actriz que interpretó a Fernanda de las Casas de “Al fondo hay sitio” y Leslie Shaw, porque Nataniel Sánchez nunca ha querido. Por eso, el entrevistador rememoró el enfrentamiento de las artistas cuando eran adolescentes.

“Nataniel nunca ha querido tomarse foto con Chumbe y contigo. Ustedes se pelearon de chiquitas, una vez”, inició el bailarín. “Nataniel había ganado un concurso en América TV, Chumbe las contrató a las dos para un evento, ambas llegan a su casa y Leslie, quien es tan ocurrente, le pregunta ‘¿qué vas a hacer con el premio?’ y Nataniel le responde: ‘voy a poner un albergue para gatos’. Entonces, Leslie le dice: ‘chibola de m..., mejor ponte senos para que tengas más trabajo’ y la otra le dijo: ‘felizmente eres rubia, sino te agarro de los pelos’” , agregó.

¿Leslie Shaw no tiene una buena relación con Nataniel Sánchez?