Korina Rivadeneira se someterá a cesárea para dar a luz a su segundo hijo por orden médica

Ya no falta casi nada para que Korina Rivadeneira y Mario Hart tengan a su segundo hijo en brazos. La pareja de esposos, quienes comentaron que tras el inesperado internamiento de su hija Lara, ya habían descartado tener un tercer bebé, contaron a las cámaras de “América espectáculos” que la modelo venezolana atraviesa la semana número 34 de su embarazo, pero desea esperar un poco más para poder dar a luz.

Pese a que Korina, desde un inicio, quiso tener a Mario Jr. por parto natural, reveló que este procedimiento no será posible. ¿El motivo? Recomendaciones de su doctor, quien ha visto un pequeño problema que involucra a su bebé .

¿Por qué Korina Rivadeneira deberá someterse a una cesárea?

Korina comentó los diversos procesos que tuvo que realizar con el fin de que su primer embarazo se realice de manera natural; sin embargo, llegado el momento, no sucedió de esa manera. “Hice de todo, hice mis clases de psicoprofilaxis prenatal, hice ejercicio, yoga (...) para que sea natural hasta el último momento y no se pudo”, contó Korina al reportero.

PUEDES VER: Mario Hart revela que su hija fue atacada por un virus y recomienda cuidar a los niños

“Ahora también quería natural y podía porque ya pasó el tiempo y ya cicatrizo todo bien”, agregó la modelo.

Fue ahí cuando dio a conocer el motivo por el que deberá someterse a una cesárea: salvaguardar la salud de su bebé. “ Pero el bebé tiene su cordoncito doble en el cuello. Entonces, no va a poder ser natural tampoco. Toca aceptarlo y fluir nada más ”, precisó la exchica reality.

A Korina no le incomoda que la recuerden como chica reality

Luego de que Yiddá Eslava lamentara que la audiencia televisiva la recuerde como chica reality cuando ha escrito y protagonizado dos películas, La República fue en busca de Korina Rivadeneira y Mario Hart para consultarle su apreciación al respecto.