No se quedó callada. La animadora de televisión Janet Barboza, originaria del pueblo de Sillangate y nieta de ronderos, ha hecho un llamado en sus redes sociales a no estigmatizar a la comunidad rondera y a no generalizar tras el lamentable secuestro que han sufrido los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo, de “Cuarto poder”, quienes investigaban presuntos actos de corrupción relacionados al presidente Pedro Castillo.

“Así como hay ronderos abusivos, también hay policías deshonestos, jueces cutreros; y NO todos son iguales. No estigmaticemos. Lo preocupante es que recién volteemos a mirar los abusos que suceden en estas comunidades, comunidades olvidadas como la gran parte del Perú”, expresó Barboza Avellaneda en su cuenta de Twitter.

En su tuit, Janet Barboza indica que no se debe generalizar la actitud de los ronderos. Foto: captura de Twitter

Un usuario le respondió que existen “congresistas analfabetos”, a lo que ella replicó: “Hemos tenido muchos (congresistas) con maestrías en Harvard y también nos robaron. Creo que los cartones no son garantía de honestidad, pero también es verdad que se necesita una preparación para dirigir un país”, señaló la popular ‘Rulitos’.

Un año atrás, la recordada ‘Reina de las movidas’ ha expresado su apoyo a la comunidad rondera en medio de las protestas que realizaron para acelerar el escrutinio de votos de las pasadas elecciones presidenciales, en las que se enfrentaron el ahora presidente, Pedro Castillo, y Keiko Fujimori.

“No estigmaticemos a nuestros ronderos, mi abuelo y mis tíos lo fueron. En los lugares olvidados, donde no llegan las autoridades, son estos valerosos hombres los que exponen sus vidas para defender a sus familias y sus pertenencias de los delincuentes”, escribió la presentadora en aquel momento.

Janet reveló que pudo ser vedette

El último 11 de julio, las conductoras de “América hoy” recordaron la época dorada de las vedettes limeñas, como Amparo Brambilla y Gisela Valcárcel. Janet Barboza reveló, en esa línea, que le hubiera gustado incursionar también, pero, según ella, no contaba con lo necesario.

“Me hubiera encantado, pero yo nunca bailé. Mauricio Diez Canseco me invitó al Country Club y me dijo: ‘Necesitamos una vedette’; pero le fui honesta y le dije: ‘No canto, no bailo’”.

Janet Barboza revela infidencias de relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Foto: composición LR/captura de América Televisión/Alondra García Miró/Instagram

Janet habla sobre Paolo Guerrero y Alondra

Janet Barboza confesó en el magacín de América TV que Paolo Guerrero y Alondra García Miró habrían acordado tener un bebé, antes de la supuesta ruptura sentimental. “Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó una persona muy allegada a ellos”, declaró Janet Barboza, lo que dejó asombrados a todos en el set.