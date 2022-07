Fabianne Hayashida: ¿a qué se dedica actualmente la popular ‘China’ de Combate?

¿La recuerdas? Hace nueve años, aproximadamente, Fabianne Hayashida formó parte del desaparecido programa “Combate”. Durante su participación, la popular ‘China’ logró ganarse el cariño de grandes y pequeños gracias a sus divertidas ocurrencias. Descubre a qué se dedica en la actualidad.

Desde que dejó de ser una chica reality, Hayashida se ha mantenido alejada de la televisión y más programas mediáticos, pero ha sabido aprovechar al máximo a sus seguidores y la popularidad que ganó para trabajar en su imagen y proyectos personales.

¿A qué se dedica actualmente Fabianne Hayashida?

Actualmente, la ex competidora de “Combate” es dueña de una tienda online de productos deportivos llamada Somos Mara, y adicionalmente tiene un emprendimiento dedicado a la venta de fajas para damas.

Fabianne Hayashida maneja dos empresas. Foto: Fabianne Hayashida/ Instagram

Sin embargo, esas no son sus únicas fuentes de ingreso. Hace poco, mediante un video de TikTok, dio a conocer que también labora como tripulante de cabina para la aerolínea LATAM.

“Hoy día quería que sepan un poco más de mí. Soy tripulante de cabina hace un año y medio aproximadamente . Hace unos días mis amigos y compañeros empezaron a volar y lo hacen con tanto amor, respeto y pasión que me siento totalmente orgullosa de todos”, confesó Hayashida.

¿Por qué renunció a “Combate”?

En el 2014, Fabianne Hayashida hizo publica su renuncia a “Combate”. A través de sus redes sociales, la popular ‘China’ se despidió de sus seguidores y dijo que los motivos de su salida se debían a una lesión que tenía en el hombro y a la búsqueda de nuevas oportunidades .

“Gracias por todo su apoyo, en verdad no tienen idea lo feliz que me siento por todo cariño. Son dos años en ‘Combate’ de los cuales he aprendido demasiado, he crecido como persona. Me retiro por mi lesión en el hombro y porque quiero buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas”, se lee en el post de Twitter que hizo la joven.

Fabianne Hayashid se despidió de Combate mediante una publicación en Twitter. Foto: @Fabianneihhs26/ Twitter

¿Quién es Mario Rangel, el esposo de la popular ‘China’?

Fabianne Hayashida se casó el 11 de diciembre de 2021 con su novio, Mario Rangel, en una ceremonia íntima a la que solo asistieron sus familiares y amigos cercanos.

Según información de sus redes sociales, Rangel estudió en la Universidad Agraria de la Molina desde el 2009 hasta el 2013 y hoy en día es el gerente de la empresa Purifisaglobal Perú.