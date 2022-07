Carla Tello anuncia embarazo meses después de comprometerse: “Aprendiendo a disfrutar el proceso”

¡Una nueva etapa! Carla Tello sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de su embarazo. La periodista contó que ha pasado la etapa de peligro y, por ello, recién ha podido compartir esta buena nueva.

A través de sus redes sociales, la comunicadora contó detalles de este proceso y reveló que ya se encuentra en la mitad de su gestación.

Carla Tello se convertirá en madre

Meses después de anunciar su compromiso, Carla Tello enterneció a sus fans al contarles que se convertirá en madre muy pronto. Con una emotiva publicación, la conductora de “América Espectáculos”, explicó algunos pormenores de esta etapa.

“Por fin puedo contárselo a esta linda comunidad. Ya en la mitad del embarazo y luego de haber pasado el peligro les comparto mi emoción y alegría. Algunos ya se habían dado cuenta. Ya les iré contando más de esta experiencia tan bonita y a la vez tan retadora. He aprendido a disfrutar este proceso en el que las mariposistas en el estómago resultan ser tu criaturita que viene en camino. La ultima foto no es spoiler no sabemos si es hombre o mujer.. se está escondiendo. Sabremos la primera de agosto.

Publicación de Carla Tello Foto: Instagram

Carla Tello muestra su anillo de compromiso

¡Emocionada! Así se mostró Carla Tello al mostrar su anillo de compromiso. La periodista no pudo ocultar su felicidad por esta nueva etapa, luego de divorciarse de Junior Silva.

A través de Instagram, agradeció el cariño y apoyo que recibe de sus seguidores. “Recontra comprometidos. ¡Estamos felices! Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos”, redactó la mujer de prensa.

“Mi novio se la pasó tomándome fotos con el anillo. Ahí les dejo las más decentes. Jajaja”, agregó la comunicadora junto a la foto donde presume el brilloso anillo.