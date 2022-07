Andrea Luna terminó en una ambulancia tras incendio en su edificio: “He podido morir asfixiada”

Andrea Luna vivió un tremendo susto. La actriz peruana recurrió a sus redes sociales para contar que atravesó un difícil momento tras producirse un incendio en el edificio donde vive.

Producto de la situación, la modelo tuvo que ser atendida por los bomberos en una ambulancia e, incluso, reveló que pudo “morir asfixiada”.

Andrea Luna pasó un susto en incendio

En su cuenta de Instagram, Andrea Luna compartió con sus seguidores el momento de terror que vivió tras producirse el siniestro en su edificio y relató que salió apresurada para buscar un lugar donde protegerse.

“Hoy hubo un incendio en mi edificio, yo abrí la puerta (de su departamento), vi el humo negro y salí corriendo sin zapatos. Tragué humo, estaba completamente cubierta de humo tóxico”, indicó.

Ante lo ocurrido, la modelo tuvo que ser socorrida por los bomberos: “Estuve con oxígeno en la ambulancia. El bombero, lo que me dijo fue que, mientras no haya humo dentro del espacio en el que estoy, ese es el espacio más seguro”.

Andrea afirma que pudo “morir asfixiada”

Andrea Luna lamentó lo que sucedió en su residencia, pues aseguró que pudo perder la vida. “He podido morir asfixiada, esto ha sido una lección”.

En ese sentido, la actriz también brindó algunos consejos a sus fans para que sepan como deben afrontar una situación similar.

“Lo que quiero compartir con ustedes (a sus seguidores) es para que si, en algún momento, Dios no quiera, les pase algo así, no pierdan la calma y háganle caso a los bomberos porque ellos saben muy bien. Solo deben salir cuando ellos te dicen ‘sal’. En ese momento la zona más segura es donde no hay humo y puedes respirar bien”