Youtuber Zagaladas revela cuánto ganaba como practicante en América TV: “No era lo que esperaba”

¿Le pagaban mal? El youtuber Zagaladas ha encontrado en las redes sociales una fuente para trabajar y ya suma miles de seguidores. Sin embargo, en el pasado, el famoso tiktoker prestó servicios a un canal de televisión.

Según contó el propio influencer, esta no habría sido una buena experiencia laboral debido al sueldo.

Zagaladas soñaba con trabajar en la TV

Zagaladas, cuyo nombre real es Alvaro Zagal, protagonizó una entrevista junto a los youtubers Carlos Orozco y Hugo Lezama (Cinesmero) y reveló cómo fue que ingresó a trabajar en América Televisión como community manager:

“Cuando acabé la carrera yo recuerdo que siempre soñaba con trabajar en un canal de televisión. Era mi sueño y cuando llegué (a América Televisión) me di cuenta que no era lo que yo esperaba . Estuve un año como practicante”.

Según contó el influencer, incluso llegó a “odiar” su trabajo porque que tenía que ver videos deportivos.

“Yo me encargaba de deportes que odiaba, porque yo no sé nada de deportes. Me mandaban a hacer cortes de ‘Futbol en América’. En las noches me encargaba de ‘Esto es guerra’, que era lo más divertido, porque a nivel de interacción (en redes sociales) genera un montón y tú como community manager qué más quieres”, acotó.

¿Cuánto cobraba Zagaladas en América Televisión?

En el espacio digital, Zagaladas reveló que en América Televisión llegó a cobrar menos del actual salario mínimo que rige en el país: “1.000 soles ganaba en América”.

Cabe precisar que actualmente Zagaladas tiene más 125.000 seguidores en Instagram y más de 1 millón de fanáticos en TikTok.