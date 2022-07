Yahaira Plasencia confesó algunos detalles acerca de su vida privada en una extensa entrevista en YouTube, en la que habló acerca de cómo su trabajo en la música y el ser un personaje público le han impedido poder llevar una vida normal.

La salsera también sorprendió al afirmar que en el futuro preferiría entablar una relación sentimental con alguien del extranjero.

Yahaira asegura que no pudo quemar etapas

Yahaira Plasencia protagonizó una entrevista con el comunicador Carlos Orozco en su canal de YouTube y se refirió acerca de lo difícil que ha sido para ella llevar una vida normal como las otras personas, debido a que ha trabajado desde una edad muy temprana y esto no le ha permitido tener mucho tiempo libre.

La salsera indicó que en el caso de su romance con el futbolista Jefferson Farfán trató que la etapa de conocerse se llevara de manera privada porque ambos eran personajes públicos.

“Yo he trabajado desde los 9 y como que no he quemado muchas etapas en mi vida. Siempre trabajaba. Tenía 17 años y trabajaba con Son Tentación mañana, tarde y noche. No es como que salí con alguien y lo conocí buen tiempo. Y si lo hice con mi expareja (refiriéndose a Farfán) de repente era muy así (haciendo el signo de cerrado) porque era muy mediática (la relación). Era un peso bien molestoso encima” .

Yahaira quiere conocer a alguien del extranjero

Con respecto a su vida sentimental, Yahaira Plasencia aclaró que lleva dos años soltera y señaló que si es que en algún momento desea conocer a una persona para formar una nueva relación, prefiere que sea alguien del extranjero.

“Después de ahí (de su romance con Farfán) yo no he tenido relación, estoy soltera dos años. Y si yo de repente conozco a alguien prefiero que sea de afuera. O sea Miami, RD (República Dominicana), Puerto Rico, porque aquí no puedo” , sostuvo la salsera.