Verónica Linares: ¿quién es su futuro esposo Alfredo Rivero y cómo se conocieron?

La periodista de “América noticias”, Verónica Linares, dio a conocer que planea contraer matrimonio religioso con su pareja Alfredo Rivero Nieto, con quien lleva más de 10 años de relación amorosa. Conoce cómo nació su historia de amor y a qué se dedica el padre de sus dos hijos.

Linares contó en una entrevista para el diario El Popular que junto a su pareja venían postergando esta decisión por muchos años. No obstante, a raíz de la muerte del padre de Rebeca Escribens, señaló que se dieron cuenta de lo importante que es llevar a cabo los planes que uno va dejando de lado, ya que nunca se sabe lo que va a suceder más adelante.

¿Quién es Alfredo Rivero, el futuro esposo de la periodista?

La actual pareja de Verónica Linares, padre de sus dos hijos, es un destacado abogado especialista en el sector retail. Según su perfil de LinkedIn, tiene más de 20 años de experiencia y se he desempeñado como gerente legal corporativo de autorregulación del Grupo Falabella en el Perú, cargo en el que fue reconocido en 2018 (Lista de Gerentes Legales más influyentes y destacados del Perú) y en 2019 (Lista de Equipos Legales más destacados e influyentes del Perú) por Legal 500 de Inglaterra.

El futuro esposo de Verónica Linares es un destacado abogado. Foto: Instagram/ @veronicalinaresc

Alfredo Rivero ha hecho muy pocas apariciones públicas. Una de las que se recuerda fue cuando la periodista lo presentó mientras estaba embarazada de su primer hijo. Además de ello, en las redes sociales se lo ve en algunas fotografías familiares.

¿Cómo inició su historia de amor?

Según contó Verónica Linares, en conversación con Ignacio Baladán para su canal de YouTube, fue muy curiosa la forma en que conoció a su futuro esposo, pues jamás imaginó que en una noche de discoteca encontraría al amor de su vida e, incluso, que formaría una familia con él.

Verónica Linares y Alfredo Rivero Nieto. Foto: Instagram / Verónica Linares

“(Conocí a Alfredo) En una discoteca. Me dijo ¿Vamos a bailar? Y ya pues. Estaba con un amigo cuando me dijo eso. Es bien conchu**. Ese día ni pensaba en conseguir una pareja, pero desde ahí no nos hemos vuelto a separar y tenemos dos hijos. Todo puede pasar”, le relató al chico reality.

Además, la periodista reveló que hace doce años no pensaba tener hijos y ahora tiene dos. Su última hija nació el 2020, durante la pandemia.