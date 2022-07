Úrsula Boza revela cuánto le pagaron en “Al fondo hay sitio” por interpretar a la ‘Mirada de tiburón’

“Al fondo hay sitio” volvió a ser noticia en la televisión nacional luego de regresar a las pantallas tras seis años de ausencia. La popular serie presentó una nueva temporada en este 2022 con rostros conocidos y nuevas figuras que buscan hacerse un lugar en el medio nacional.

Tan solo en el primer capítulo, una misteriosa figura cautivó la atención de los televidentes por jugar con el misterio de quién se trataba. Esta mujer vestida completamente de negro visitó la tumba de Claudia Zapata, más conocida como la ‘Mirada de tiburón’, por lo que rápidamente se especuló con su regreso.

Úrsula Boza revela cuánto ganó durante su paso en “Al fondo hay sitio”

En ese sentido, Úrsula Boza conversó el último domingo 10 de julio con ChiquiWilo en su canal de YouTube sobre lo que fue su paso en “Al fondo hay sitio”. Fue ahí donde contó que solo ganaba 100 soles por cada capítulo que grababa, pero que luego le terminó agradando a la producción y quedándose en la misma.

“En ‘Al fondo hay sitio’ me llamaron. No hice casting, me dijeron: ‘hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido’”, indicó al inicio.

Y ante la sorpresa de ChiquiWilo por la poca cantidad de dinero, Boza aclaró que en ese momento cualquiera quería estar en dicha serie. “Dije ‘vamos con todo’. Recién empezaba y fui a trabajar por mis 10 capítulos. Mi personaje pegó, gustó tanto mi trabajo que me quedé todos los años de ‘Al fondo hay sitio’, y así llegué a ser la ‘Mirada de tiburón’”, añadió.

Úrsula Boza se pronuncia tras el estreno de “Al fondo hay sitio”

Luego de la aparición de la misteriosa mujer en el primer capítulo de “Al fondo hay sitio”, Úrsula Boza se pronunció en sus redes sociales ante el pedido de sus fans y aseguró que la producción de la serie prepara algunas sorpresas.

“Me imagino que se están preguntando si soy yo (la mujer de negro de ‘AFHS’). Sorpresas te da la vida. Ya no vemos”, indicó.