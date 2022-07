Carlos Álvarez se convirtió en tendencia en Twitter luego de que el último martes 12 de julio realizara una imitación de la primera dama, Lilia Paredes, en el programa “VIII mandamiento” de Jaime Chincha. A raíz del hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado indicando su rechazo y asegurando que fue un acto discriminador.

“En relación a la parodia de la primera dama Lilia Paredes, desde el MIMP manifestamos que estamos contra todo tipo de discriminación y por la defensa de la dignidad de las mujeres”, se plasma en el documento del portafolio dirigido por la ministra Diana Miloslavich.

Tuit del Ministerio de la Mujer y Problaciones Vulnerables.

¿Por qué Carlos Ávarez es criticado por el Ministerio de la Mujer?

Carlos Álvarez fue invitado al programa de Jaime Chincha en Canal N e interpretó a Lilia Paredes, respondiendo sarcásticamente las interrogantes sobre su papel como primera dama. Además, recurrió a la sátira para explicar una presunta relación de la familia presidencial con Zamir Villaverde y la coyuntura política que atraviesa el país.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales se mostraron indignados por la peculiar imitación, la cual acentuaba ciertos rasgos físicos y el acento característico de la primera dama. La parodia fue acusada de “discriminatoria” y “racista”.

Niega discriminación en imitación de la primera dama

El cómico se pronunció por las críticas recibidas y aseguró que no encuentra “nada de malo” en la imitación a la esposa del presidente Pedro Castillo. Carlos Álvarez se sintió discriminado por ser humorista y lanzó una fuerte crítica a la labor que realiza el Ministerio de la Mujer.

“Este año imité a Patricia Chirinos, a María del Carmen Alva, a Sussel Paredes, a Tania Ramirez, a Dina Boluarte. ¿También harán un comunicado de defensa por cada una de estas imitaciones o con ellas no es el tema?” , precisó el también actor.

“Sería cruel que no defiendan a tal o cual mujer porque no es de su ideología. (...) De casualidad, ya que son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿saben cuántas niñas abusadas sexualmente llegan a diferentes albergues del país? (...) ¿Todas esas niñas tienen apoyo psicológico o por ser pobres y huérfanas no merecen de su atención? ¿Acaso eso no es discriminación?”, finalizó indignado el humorista.