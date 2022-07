Leslie Shaw contó las facetas de su relación con Mario Hart. En la última edición del programa de streaming “Soy Jackie Ford” del martes 12 de julio, la cantante reafirmó que el ex chico reality le fue infiel, hecho que le generó sufrimiento. Además, precisó, entre risas, que en la actualidad se pregunta por qué gastó energía innecesaria.

¿Qué dijo Leslie Shaw” sobre infidelidad de Mario Hart?

Arturo Chumbe, quien interpreta a Jackie Ford, entrevistó para su programa de YouTube a Leslie Shaw. En ese sentido, le consultó sobre cómo vivió la infidelidad de Mario Hart. “¿Sufriste mucho cuando te enteraste que te sacó la vuelta?”, cuestionó el bailarín.

“Sufrí mucho (...). Ahora pienso y digo: ‘Leslie, no era para tanto’. Yo soy muy intensa y tengo mis sentimientos muy a flor de piel. En ese momento, debí enviar esos sentimientos a mi música. En ese momento, estaba mal enfocada y gasté energía muy innecesariamente. Supongo que fue parte de la edad”, sostuvo la interprete de “La faldita”.

¿Mario Hart fue infiel con Olinda Castañeda?

Mario Hart y Leslie Shaw terminaron su relación a finales del 2016, tras conocer que el piloto le fue infiel con Olinda Castañeda. Luego de las especulaciones, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos en contra de la modelo. Olinda no soportó más y decidió contar su verdad sobre el encuentro con el piloto.

Según la ex chica reality, solo se dio un beso con Mario. “Ahora dices que te mueres y estás sufriendo, pero, cuando intentaste ‘picotear’, te olvidaste por completo. No me hagas quedar como una cualquiera, ponte los pantalones. Sal y cuenta la verdad. Él se lucía como un chico soltero”, afirmó.