Karla Tarazona revela cuál es su relación actual con Pamela Franco: “No tengo nada en su contra”

Karla Tarazona sorprendió al hablar sobre Pamela Franco, actual pareja de Christian Domínguez. La conductora de “D’ mañana”, quien ha iniciado un nuevo procedimiento legal en contra de Leonard León, reveló en una reciente entrevista los motivos por los que la cantante no ha llegado a presentarse en su programa.

Karla sobre Pamela: “No somos amigas ni enemigas”

En una reciente conversación con un medio local, Karla Tarazona fue consultada por Pamela Franco, específicamente sobre por qué la exintérprete de Puro sentimiento todavía no ha visitado el set de su show en Panamericana.

De acuerdo a la conductora, las decisiones ligadas a los contenidos e invitados del espacio televisivo las toma la producción, no ella personalmente. “Mi vida personal no tiene nada que ver con el programa. La producción se encarga de los invitados, yo no tengo injerencia. Ojalá algún día la tenga en el programa”, comentó.

En otro momento de la entrevista, explicó que sí tiene una relación respetuosa con la artista por los pequeños involucrados. Asimismo, insistió que es ‘Metiche’ el que insiste en que ambas no se llevan bien:

“No tengo nada en su contra. No somos amigas ni enemigas. Hay una relación cordial con Pamela, porque también la hay con el papá de mi hijo Valentino (Christian Domínguez). Nadie se lleva mal ni tendríamos por qué, pero sucede que ‘Metiche’ no quiere entender que existe cordialidad. Además, cada quien es libre de ir a donde quiera”.

Karla quiere viajar con sus hijos sin el permiso de Leonard

Previamente, Karla Tarazona habló con La República con respecto al procedimiento legal que ha iniciado para poder llevar al extranjero a sus pequeños sin el permiso de Leonard León, quien se ha mostrado en contra de este tipo de viajes:

“Si es una persona que no cumple económica y emocionalmente, no tendría razón para que dos niños puedan realizar un viaje de placer. Tampoco existe la posibilidad de que me lleve a mis hijos y no regrese. (...) Ellos querían ir a Disney por sus cumpleaños”.