Magaly Medina recuerda chat que habría generado pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado

¡No se pierde una! Magaly Medina comentó sobre la reciente pelea que se ha producido entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, la cual habría llegado hasta los golpes. ‘La Urraca’, en su programa, deslizó cuál habría sido el motivo de este enfrentamiento.

Según mencionó la prensa deportiva, los futbolistas se habrían encerrado en un ambiente del Matute para aligerar los problemas entre ellos, sin imaginar que la situación se descontrolaría.

¿Qué habría desatado la pelea según Magaly Medina?

La figura de ATV mencionó que en el 2020 se expuso un chat que sería el antecedente de la pelea entre la ‘Foquita’ Farfán y Hurtado.

“Esto tiene un antecedente en el 2020, cuando se viralizaron unos chats, donde se decía que Paolo Hurtado se estaba separando de su esposa porque ella le había hackeado el Instagram y había descubierto conversaciones con otros jugadores de fútbol”, contó.

“ También se decía que había otro chat donde estos jugadores, hablaban entre ellos, que a Jefferson Farfán (que en ese tiempo se hizo público lo de Yahaira Plasencia) lo vacilaban de ‘cachudo’ . Este chat se hizo viral, lo comentaron por todos lados”, dijo la conductora. Luego, mencionó que dicha expresión molestó al futbolista y, por ello, se generó la enemistad.

¿Qué dijo la prensa deportiva sobre la pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado?

Según reveló ESPN, Jefferson Farfán no habría estado de acuerdo con el fichaje de Paolo Hurtado en Alianza Lima.

“Farfán y Hurtado se fueron a las manos el día de hoy, pasó en la mañana eso. La pregunta es la siguiente: ¿van a poder convivir los dos en Alianza Lima? De alguna manera los dos son referentes del club”, reveló el periodista Franco Lostaunau.

“Los dirigentes sabían esto (oposición de Farfán) e igual lo trajeron. No habrá sido una especie de mensaje para Farfán diciéndole ‘oye, nosotros hacemos lo que queremos y no nos importa si te molesta o no’”, agregó.