¿Qué fue de Homero Cristalli, el actor y conductor que ya no aparece en televisión?

Homero Cristalli es un actor, conductor de televisión y animador de ceremonias que, con más de 20 años de trayectoria, decidió retirarse de la pantalla chica. Inició su carrera artística a mediados de los años 90 y, desde ese momento, conquistó a la audiencia con su innegable talento.

Después de muchos años alejado de la TV, apareció nuevamente en la telenovela de Michelle Alexander “Amor de madre”. En esta nota, te comentamos qué es de la vida del artista. Además, haremos un recuento de su paso por la TV.

¿Quién es Homero Cristalli?

Carismático, talentoso y multifacético, son las cualidades de Homero Cristalli. Estas virtudes hicieron que el artista no solo pudiera desempeñarse como actor, sino también como conductor de TV, maestro de ceremonia y hasta imagen de una legendaria marca de perfumes de varón: Royal Regiment.

Inició en la televisión con el programa “Utilísima” junto con Camucha Negrete, Meche Solaeche y otras conductoras. Durante sus primeros años en la pantalla chica, en 1998, fue parte de un programa concurso de América Televisión que se llamaba “Verano total”.

También fue reportero y participaba en el teatro. Entre las telenovelas más recordadas están: “Luciana y Nicolás”, “María Rosa, búscame una esposa”, y más. Sin embargo, un problema legal con la madre de su primer hijo lo alejó del mundo de los reflectores.

“Eso me cerró muchas puertas, siento que perdí esa continuidad (en la TV)”, contó en una entrevista con Carla Harada en TV Perú.

No obstante, regresó a las telenovelas hace unos años y participó en “Amor de madre”, protagonizada por Pierina Carcelén y David Villanueva.

Homero Cristalli Foto: Instagram

¿Con quién está casado Homero Cristalli?

Homero Cristalli está casado con la actriz y psicóloga Laura Reyes, con quien tiene dos hijas. Este amor nació en el set de Panamericana Televisión cuando, en ese entonces, la joven visitó el programa de Mónica Zevallos para una secuencia de “Charada”.

“Recuerdo ese día, Laura no me caía (...) La había visto en la tele y me parecía antipática. Conversamos en los comerciales y me pareció una chica inteligente, interesante, agradable”, contó Homero en una entrevista con Trome.

Homero Cristalli y Laura Reyes Foto: Instagram

Homero Cristalli vivió tragedia en Tarata

Por otro lado, en su juventud, el actor tuvo que pasar algunos años en Argentina por un terrible suceso que vivió.

“Yo me voy a Buenos Aires porque estuve en Tarata. (Por la explosión) volé veinte metros y estoy acá porque la naturaleza decidió que tenía que seguir en este mundo y no morí. Los que estaban a mi alrededor murieron todos. Mi papá y mi mamá decidieron que tenía que irme del país”, contó para TV Perú.

¿A qué se dedica Homero Cristalli actualmente?

Luego de alejarse de las pantallas, Homero Cristalli regresó para ser presentador de la Tinka. En el 2015, lo vimos en la telenovela “Amor de madre” por América Televisión.

Aparte de ello, el actor se ha dedicado a trabajar en eventos corporativos y también se desempeña como maestro de ceremonias.

Homero Cristalli se unió con Erick Osores en el programa deportivo virtual “Chico deportes”. En esa ocasión, se encargó de cubrir el repechaje de Perú en Qatar.