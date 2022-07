Andrea San Martín descarta interponer una nueva denuncia contra Juan Víctor Sánchez

Descarta una nueva denuncia. Andrea San Martín se pronunció en sus redes sociales para negar que vaya a emprender una nueva demanda contra el padre de su hija, Juan Víctor Sánchez. La modelo salió al frente luego de aclarar que, a partir de ahora, todo el proceso legal que afronta con su expareja se llevará en estricta privacidad.

Andrea San Martín descarta nueva demanda

En su cuenta de Instagram, Andrea San Martín relató que fue abordada por un reportero de un medio de comunicación, quien la cuestionó acerca de una nueva denuncia que interpondría contra su expareja, lo cual fue negado por la exconductora.

“El día de hoy, a las afueras de una comisaría, se encontraba un camarógrafo de un medio televisivo, el cual se me acercó a afirmar sobre ‘una nueva denuncia’ que estaría interponiendo (contra Juan Víctor). Me veo obligada a pronunciarme y anticipar al público que no existe ninguna denuncia nueva”, explicó. Además, volvió a solicitar que se respete su privacidad: “No se dejen engañar y exhorto a los medios a no exponer la vida íntima y familiar de mi hija”.

Andrea San Martín descarta denuncia contra Juan Víctor. Foto: Instagram/@mamaporpartidadoble

Juan Víctor se reencuentra con su hija luego de 4 meses

Juan Víctor pudo ver nuevamente a su hija. Con un gran ramo de girasoles, el joven llegó hasta el condominio donde vive Andrea San Martín y esperó a que baje su pequeña en compañía de su madre.

El programa “Amor y fuego” difundió imágenes del momento exacto del reencuentro. De manera sorpresiva, la pequeña le entregó a Andrea el ramo de flores que le llevó su papá.