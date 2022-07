Xoana González sobre contenido de Fátima Segovia en OnlyFans: “Me aburre; yo sí le pongo pasión”

Xoana González se ha convertido en una referente del OnlyFans en el Perú, pues fue una de las primeras en incursionar en esta plataforma, lo cual generó una fuerte cantidad de ingresos económicos a su favor. Al inicio, la argentina mostraba desnudos y videos explícitos, pero luego decidió dar el siguiente paso e incluir a su actual pareja para realizar contenido pornográfico.

Con el pasar de los meses, Fátima Segovia fue otra de las figuras de la farándula nacional que se unieron a este mundo y en solo poco tiempo logró captar una gran cantidad de seguidores. Y al igual que Xoana, la actriz cómica también sumó a su novio para innovar en el catálogo que ofrece en esta red social para adultos.

Xoana asegura que le aburre el contenido de Fátima Segovia en OnlyFans

Los nuevos videos de Fátima generaron una gran aceptación entre sus miles de seguidores de OnlyFans, pero también desataron la fuerte crítica de Xoana González. En un inicio, la también modelo criticó la precariedad en la producción del contenido de Segovia, pero ahora enfiló contra su colega y su pareja por lo que vende en pantalla.

Xoana González es una de las famosas más exitosas en OnlyFans. Foto: Facebook

“Nuestro público sigue fiel y nos llenan de halagos. En cuanto a ellos, creo que les falta conexión. Los siento fríos. Es como cuando tienes que hacer algo por obligación. Me aburre y lo adelanto. A mí se me nota que le pongo ganas y pasión al asunto”, indicó para Trome.

Xoanza González asegura que paga impuestos por sus ingresos en OnlyFans

A raíz del fuerte dinero que se maneja en OnlyFans, el Estado peruano decretó una norma para incluir a las personalidades que generen activos gracias a esta plataforma. Por ello, Xoana González reveló, en entrevista con Juliana Oxenford, que ella paga a un contador personal para el pago de todas sus obligaciones, incluidos los impuestos.

Xoana González. Foto: composición/Instagram

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años porque no entiendo de eso, pero este año declaré tanto que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, precisó.