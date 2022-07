‘Peluchín’ a Jefferson Farfán por no ir a primera comunión de su hijo: “Para Pinedo sí tiene tiempo”

Melissa Klug remeció la farándula local cuando reveló que Jefferson Farfán no fue a la primera comunión de su último hijo, Jeremy Farfán. A raíz de ello, Rodrigo González opinó al respecto en su programa “Amor y fuego” y criticó a ambos padres.

‘Peluchín’ consideró que la empresaria tuvo la intención de hacer público este acontecimiento tras colocar la opción de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y adjuntó una foto del importante evento en el que no aparecía el futbolista.

“Esta pregunta seguramente se la hizo Jesús Barco y ella la repitió y puso ‘una seguidora más’. ‘No, no lo quise decir yo, me lo preguntaron’”, comenzó diciendo González y Gigi Mitre agregó: “Acuérdense que uno elige qué responder”.

PUEDES VER: Melissa Klug explica por qué Jefferson Farfán no estuvo en la primera comunión de su hijo menor

Asimismo, los conductores rechazaron el accionar de Jefferson Farfán. “Los entrenamientos se planifican y por lo menos sabes que este año tu hijo hace la primera comunión. Hubieras cambiado la fecha de entrenamiento en vez de enseñarle tus zapatillas a la Pinedo, para eso si tiene tiempo”, dijo Rodrigo González.

¿Por qué Jefferson Farfán no fue a la primera comunión de su hijo?

La empresaria Melissa Klug fue invitada al programa “En boca de todos” para dar detalles sobre por qué su expareja no fue al importante acontecimiento del pequeño Jeremy Farfán.

“A último momento avisó (Jefferson Farfán) que no podía asistir porque tenía que entrenar. Me imagino que no le habrán dado el permiso para asistir. La primera comunión fue a las 9 a. m.”, comentó en un principio.

¿Melissa Klug se casará este 2022?

La ‘Blanca de Chucuito’ muestra en redes sociales su relación con el futbolista Jesús Barco y expresa cuan enamorada está. Incluso en septiembre del 2021 habló sobre su compromiso y reveló que la boda se llevaría a cabo este 2022, sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión.

Melissa Klug y Jesús Barco se comprometieron en el 2021. Foto: Instagram.