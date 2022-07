¿Austin Palao y Flavia Laos conviven? Esto fue lo que reveló el modelo sobre su relación

¡Más enamorados que nunca! Flavia Laos y Austin Palao retornaron de su romántico viaje por distintos países de Europa y se animaron a compartir con las cámaras de “Amor y fuego” los detalles de esta experiencia en conjunto. Todo indica que el ex chico reality y la influencer están en una etapa estable de su romance.

¿Flavia Laos y Austin Palao ya formalizaron su noviazgo?

No pasó mucho desde que Flavia Laos y Austin Palao llegaron desde Europa. El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre buscó a la ‘pareja del momento’ para recoger sus impresiones del viaje que realizaron juntos. El primero en comentar sobre este paseo fue el modelo.

“Pues va bien. Creo que viajar es un buen tiempo para conocer mejor a la persona y súper bien. La hemos pasado bonito. Ha habido días buenos, días malos, como cualquiera, pero dentro de todo bien, bien bonito. La oportunidad de viajar con alguien que te gusta es bonito”, comentó.

“¿Se podría decir que Flavia Laos ya es tu pareja hoy en día?”, le consultó el reportero de “Amor y fuego”. La respuesta del exintegrante de “Esto es guerra” sorprendió a sus fanáticos: “Bueno, casi que convivimos y demás. Se podría decir que sí”.

No obstante, los ánimos cambiaron cuando Flavia aclaró los límites de la relación que tiene con Austin. “Estamos saliendo, formalmente, no me ha pedido para estar. A mí sí me importa que haya una fecha. No me gusta meterle presión ni nada, pero todo va a fluir como tenga que fluir”, señaló.

Flavia niega haberle dado ‘me gusta’ a foto de Luciana

En esta misma entrevista, Flavia Laos aclaró todos los rumores alrededor de un supuesto ‘me gusta’ que se le habría escapado en una de las más recientes publicaciones en las redes sociales de Luciana Fuster, con quien terminó su amistad en 2021. “¿Se te escaparon los dedos por ahí, le pusiste ‘like’ a las fotos de Luciana?”, le consultaron. “Parece que fue trucado”, fue la respuesta de la modelo.